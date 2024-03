Realme 12 Pro e 12 Pro+ in arrivo in Italia: ecco quando

Il nuovo anno è cominciato in grande per la fascia media: i nuovi smartphone della serie 12 sono caratterizzati da uno stile unico ed un comparto fotografico che guarda ai modelli top ed ora sono in dirittura d’arrivo anche alle nostre latitudini. Realme 12 Pro e 12 Pro+ hanno una data di presentazione in Italia e ormai il debutto è dietro l’angolo.

Realme 12 Pro e 12 Pro+ hanno una data di presentazione in Italia: l’uscita è dietro l’angolo

I nuovi smartphone di Realme si sono distinti fin dall’uscita Global per il loro look e la fotocamera con teleobiettivo a periscopio (a modo del modello maggiore). La data di presentazione di Realme 12 Pro e 12 Pro+ è fissata per il 12 marzo e siamo curiosi di scoprire il prezzo a cui debutteranno (anche se l’azienda promette grandi sorprese in tal senso). I due mid-range introducono varie novità, a cominciare dal design: entrambi gli smartphone sono realizzati in collaborazione con il designer internazionale di orologi di lusso e gioielli Ollivier Savéo.

Il risultato è uno stile elegantissimo, con un modulo fotografico circolare caratterizzato da una lunetta dentellata dorata ispirata proprio agli orologi mentre la cover posteriore è in pelle vegana. L’altra caratteristica top è il comparto fotografico del modello 12 Pro+: il sensore principale è un modulo IMX890 di Sony (visto a bordo di tanti flagship), con un ultra-grandangolare ed un teleobiettivo con zoom a periscopio. Di seguito trovate le specifiche dei modelli Global: date anche un’occhiata al nostro approfondimento per tutti i dettagli.

Realme 12 Pro – Scheda tecnica (Global)

Dimensioni di 161,47 x 74,02 x 8,75 mm per 190 grammi

Display AMOLED curvo da 6,7″ Full HD+ (2.412 x 1.080 pixel) con refresh rate a 120 Hz , campionamento del tocco a 360 Hz (1.260 in modalità gaming), PWM Dimming a 2.160 Hz, profondità colore a 10 bit

da (2.412 x 1.080 pixel) con refresh rate a , campionamento del tocco a 360 Hz (1.260 in modalità gaming), PWM Dimming a 2.160 Hz, profondità colore a 10 bit Lettore d’impronte ottico sotto il display

Raffreddamento passivo

SoC Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (4 x 2,2 GHz A78 + 4 x 1,8 GHz A55)

GPU Adreno 710

8 GB di RAM

di RAM 128/256 GB di memoria UFS 3.1 non espandibile

di memoria UFS 3.1 non espandibile Batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 67W

con ricarica rapida da Supporto Dual SIM 5G SA+NSA, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS/A-GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou, USB Type-C

Fotocamera da 50+32+8 MP f/1.8-2.0-2.2 con IMX882, OIS, ultra-wide e teleobiettivo IMX709

con IMX882, OIS, ultra-wide e teleobiettivo IMX709 Selfie camera da 16 MP f/2.4

Speaker stereo con Dolby Atmos e Hi-Res Audio

con Dolby Atmos e Hi-Res Audio Sistema operativo Android 14 con Realme UI 5

Realme 12 Pro+ – Scheda tecnica (Global

Dimensioni di 161,47 x 74,02 x 8,75 mm per 196 grammi

Display AMOLED curvo da 6,7″ Full HD+ (2.412 x 1.080 pixel) con refresh rate a 120 Hz , campionamento del toccoa 360 Hz (1.260 in modalità gaming), PWM Dimming a 2.160 Hz e profondità colore a 10 bit

da (2.412 x 1.080 pixel) con refresh rate a , campionamento del toccoa 360 Hz (1.260 in modalità gaming), PWM Dimming a 2.160 Hz e profondità colore a 10 bit Lettore d’impronte ottico sotto il display

Raffreddamento passivo

SoC Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (4 x 2,4 GHz A78 + 4 x 2,0 GHz A55)

GPU Adreno 710

8/12 GB di RAM

di RAM 128/256 GB di memoria UFS 3.1 non espandibile

di memoria UFS 3.1 non espandibile Batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 67W

con ricarica rapida da 67W Supporto Dual SIM 5G SA+NSA, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS/A-GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou, USB Type-C

Fotocamera da 50+64+8 MP f/1.8-2.6-2.2 con IMX890, OIS, ultra-grandangolare e teleobiettivo a periscopio OV64B

con IMX890, OIS, ultra-grandangolare e teleobiettivo a periscopio OV64B Selfie camera da 32 MP f/2.4

Speaker stereo con Dolby Atmos e Hi-Res Audio

con Dolby Atmos e Hi-Res Audio Sistema operativo Android 14 con Realme UI 5

