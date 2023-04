Oclean X Pro e X Pro Elite, doppio sconto su Amazon: risparmi oltre il 40%!

Lavarsi i denti è importantissimo e proprio per questo è necessario avere l'accessorio adatto: ormai gli spazzolini elettrici sono sempre più completi ed accessibili. Oclean X Pro e X Pro Elite, due modelli top di uno dei brand più apprezzati dagli utenti, lo sono ancor di già grazie ad una super offerta su Amazon (con doppio sconto)!

Oclean X Pro e X Pro Elite in offerta lampo e con Coupon Amazon: spazzolini elettrici top, a prezzo super

Oclean X Pro

Oclean X Pro è uno spazzolino elettrico top, caratterizzato da un design elegante e tante funzioni. Parliamo di una soluzione con display (per visualizzare lo stato del dispositivo e cambiare i vari parametri), 3 modalità e fino a 32 livelli di intensità dello spazzolamento dei denti. È presente un motore Maglev da 84.000 movimenti al minuto, una spazzola con setole Dupont, impermeabilità IPX7 e fino a 30 giorni di autonomia.

Ovviamente si tratta di una soluzione smart, in grado di interfacciarsi con lo smartphone tramite l'app dedicata.

Oclean X Pro Elite

L'altro modello in forte sconto è Oclean X Pro Elite, versione ancora più esclusiva del precedente. Ritroviamo tutte le caratteristiche del modello Pro, ulteriormente arricchite. Lavarsi i denti sarà un'esperienza rilassante grazie alla tecnologia ultra silenziosa, che riduce il livello di rumore del dispositivo sotto i 45 dB.

Le modalità di utilizzo salgono a quattro mentre l'autonomia migliora e si spinge fino a 35 giorni. Entrambi i dispositivi sono dotati di giroscopio a 6 assi: ciò gli permette di analizzare efficacemente i movimenti durante lo spazzolamento, in modo da offrire all'utente una panoramica precisa delle performance in fase di pulizia.

Oclean X Pro Elite

Lo spazzolino elettrico Oclean X Pro è in offerta lampo su Amazon: nella pagina del prodotto è presente anche un codice sconto del valore di 5€ (mettendo la spunta alla voce “Applica Coupon” presente subito sotto il prezzo). In questo modo si potrà risparmiare circa il 40% dato che il prezzo scenderà a soli 51,2€.

Anche il modello Oclean X Pro Elite è in promozione, sia in offerta lampo che con Coupon Amazon di 5€: in questo caso lo sconto è leggermente superiore al 40%, ossia 57€. Si tratta di cifre davvero ghiotte, dato che parliamo di due spazzolini elettrici premium: un'occasione imperdibile, valida solo nei giorni del 21 e 22 aprile (per quanto riguarda il Coupon, le promo lampo dureranno fino al 29).

Contenuto realizzato in collaborazione con Oclean.

