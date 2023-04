Apple prepara i contenuti per Reality Pro: tante possibilità per il nuovo visore XR

I rumor sul primo visore per la realtà mista di Apple si susseguono oramai da diversi mesi, ma in queste ore sono emerse in rete nuove informazioni riguardanti i contenuti di cui si potrà usufruire al lancio di Reality Pro. Una nota fonte affidabile, infatti, ha condiviso in un report le possibilità offerte dal nuovo prodotto di Apple quando arriverà sul mercato.

Gaming, sport e meditazione tra i contenuti al lancio di Apple Reality Pro

Stando alle nuove indiscrezioni lanciate dal Mark Gurman, noto giornalista ed analista di Bloomberg, Apple starebbe lavorando a diversi contenuti per ampliare la multimedialità offerta da Reality Pro al lancio. L'azienda di Cupertino starebbe sviluppando nuove applicazioni per gaming, sport, e esperienze salutari come la meditazione e lo yoga.

Con Reality Pro tornerebbero in auge anche gli abbonamenti Arcade e Fitness+, che andrebbero ad arricchire l'esperienza d'uso del visore per chi sfrutta già le sottoscrizioni su iPhone, iPad e Mac. La compagnia, inoltre, starebbe lavorando per portare i canali di sport in diretta sul visore, per sfruttare al meglio l'integrazione con Apple TV+ e Season Pass (il nuovo abbonamento per la MLS).

Apple Reality Pro potrebbe essere presentato in occasione della WWDC 23, che si terrà il 5 giugno all'Apple Campus. Il nuovo visore di Apple non sarà solo, tra le gli altri argomenti dell'evento troveremo anche iOS 17, il tanto vociferato xrOS per la realtà mista e i Macbook con M3.

