Il prossimo arrotolabile di OPPO potrebbe avere una fotocamera nascosta

Nel 2021 abbiamo messo le mani su OPPO X, il primo prototipo di smartphone arrotolabile del brand cinese. Lo abbiamo provato per voi e siamo rimasti soddisfatti di questo particolare form factor, tuttavia l'azienda non ha mai dato il via ad una versione commerciale. I lavori sono continuati lontano dai riflettori e nel corso degli anni OPPO ha continuato a sviluppare il suo rollable. Ma quando arriverà sul mercato?

OPPO brevetta una nuovo smartphone arrotolabile dal design futuristico

Purtroppo al momento non vi è la certezza assoluta in merito all'uscita del primo smartphone arrotolabile OPPO a livello commerciale. Nonostante i dubbi, la compagnia asiatica sembra parecchio interessata a questo genere di dispositivi. In passato è spuntano un brevetto che ha mostrato una nuova versione di OPPO X ma il tutto non si è concretizzato.

Ora si torna a parlare dello smartphone rollable con un ennesimo brevetto, fresco di approvazione in patria. Il nuovo dispositivo che si vede nelle immagini cambia leggermente stile rispetto ai prototipi passati. Il dispositivo presenta un display estensibile mentre la fotocamera principale è celata all'interno della scocca. Quando si “srotola” lo schermo, ecco spuntare il modulo fotografico.

Inoltre, il display non presenta un foro per la selfie camera: dovrebbe avere dalla sua una fotocamera frontale integrata direttamente sotto il pannello.

Ovviamente, come nel caso di qualsiasi brevetto, non è detto che questo dispositivo diventi realtà. Comunque resta il fatto che OPPO è sempre stato un brand aperto e capace di sperimentare; basta pensare ai recenti Find N2 e Find N2 Flip, oppure ritornare indietro fino al primo Find X (un vero e proprio gioiello, con fotocamere stealth).

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il