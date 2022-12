Dove comprare OPPO Find N2, il top pieghevole leggero e compatto

Dopo un primo capitolo più che soddisfacente, la casa cinese fa il bis riproponendo uno smartphone pieghevole leggero e maneggevole, un dispositivo da impugnare in modo “umano” e senza ingombri eccessivi. Siete interessati a toccare con mano il nuovo arrivato? Allora ecco dove comprare OPPO Find N2, il foldable del momento!

OPPO Find N2: dove comprare il nuovo top di gamma pieghevole

Il flagship ripropone la stessa formula del predecessore, ma migliora dal punto di vista del peso, dello spesso e delle specifiche. Abbiamo ancora una volta un ampio schermo pieghevole da 7.1″, una soluzione AMOLED E6 a 120 Hz; all'esterno troviamo un display da 5.54″ (sempre AMOLED E6) caratterizzato da un formato maneggevole.

Il cuore del dispositivo è lo Snapdragon 8+ Gen 1, alimentato da una batteria da 4.520 mAh con ricarica da 67W. La fotocamera da 50 + 48 + 32 MP è supportata dal chip di immagini MariSilicon X e può contare anche sulle ottimizzazioni targate Hasselblad.

Se siete curiosi di scoprire il nuovo pieghevole della compagnia cinese, allora ecco dove comprare OPPO Find N2 Flip: il foldable compatto debutta con un codice sconto esclusivo!

N.B. in basso trovate il link all'acquisto e – dove disponibile – il coupon dedicato. Se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

GizTop

Gli smartphone sono spediti dalla Cina con VAT Tax inclusa e spese di spedizione specificate per ogni modello. Lato software parliamo di modelli CHINA, con ROM in cinese ed inglese; il Play Store viene già preinstallato. Il prezzo per ogni dispositivo fa riferimento al taglio di memoria indicato: la cifra varia in base alla configurazione.

Bande supportate: 4G TD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41 4G FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B26/B28/B66 5G SA: n1/n3/n41/n77/n78/n79/n5/n8/n28A&B/n7/n20/n38/n40/n66 5G NSA: n41/77/78/79



In caso di coupon e offerte, oppure del debutto su altri store, aggiorneremo questa pagina con tutte le novità dedicate al nuovo pieghevole di OPPO.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il