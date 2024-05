Google Pixel Tablet arriva in Italia: versatile e potente, si trasforma anche in Smart Display

A distanza di quasi un anno dal lancio ufficiale di Pixel Tablet negli Stati Uniti, Google porta il suo dispositivo tuttofare anche in Italia in nuove configurazioni che permettono di risparmiare sul prezzo. La particolarità di Pixel Tablet, infatti, è quella di poter essere convertito in uno smart display con la sua base di ricarica altoparlante, ma l’azienda ha deciso questa volta di commercializzarlo anche senza.

Il primo Pixel Tablet di Google arriva anche in Italia con la base di ricarica altoparlante

Crediti: Google

Google Pixel Tablet è dotato di un display LCD da 11″ con risoluzione QHD (2560 x 1600 pixel), una luminosità di 500 nit e rivestimento antimacchia. Sotto alla scocca batte il cuore del chipset Tensor G2, che affiancato ad 8 GB di memoria RAM LPDDR5 assicura prestazioni da top di gamma, mentre per lo spazio di archiviazione mette a disposizione memorie UFS 3.1 nei tagli da 128 e 256 GB. La batteria da 27 Wh, inoltre, assicura fino a 12 ore continuative di riproduzione video in streaming, con ricarica tramite USB-C.

Da non sottovalutare neanche il comparto fotografico: il tablet, infatti, mette a disposizione una fotocamera posteriore da 8 MP con f/2.0, mentre ritroviamo la medesima configurazione anche per la fotocamera anteriore. Grazie al Tensor G2, il tablet può essere utilizzato anche per il gaming e per le funzioni AI come il ritocco tramite Magic Studio in Google Foto. Per quanto riguarda invece la connettività, la dotazione prevede Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.3, oltre al chip UWB per la comunicazione precisa del segnale con gli accessori.

Crediti: Google

Come accennato in precedenza, il punto di forza di questo tablet è la sua versatilità e la sua utilità 24 ore su 24, 7 giorni su 7: quando non è in uso, infatti, Google Pixel Tablet può essere impostato per funzionare come Smart Display tramite l’ausilio della base di ricarica con altoparlante (venduto in bundle), che mette il dispositivo al servizio di tutta la famiglia per l’intrattenimento e la domotica. Il tablet, inoltre, è il primo con Chromecast integrato, per cui è possibile trasmettere video o musica dal telefono al tablet quando è in modalità Hub.

Google Pixel Tablet sarà disponibile a partire dal 14 maggio in Italia tramite il Google Store, Amazon e Unieuro, ma già da oggi (7 maggio) sarà possibile pre-ordinare il dispositivo nelle colorazioni Grigio creta e Grigio verde e gli accessori a prezzi che seguono.

Pixel Tablet (128 GB) – 499€

Pixel Tablet (256 GB) – 619€

Pixel Tablet (128 GB) + Base di ricarica – 599€

Pixel Tablet (256 GB) + Base di ricarica – 719€

