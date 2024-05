Tutte le novità Huawei tra Watch 4 Pro Space Edition, MateBook X Pro, MatePad 11,5″ S e non solo

Dopo il debutto in Italia della serie Huawei Pura 70, il colosso cinese ha deciso di fare sul serio annunciando un’intera linea di nuovi prodotti per il mercato occidentale. La presentazione delle ultime novità di Huawei è avvenuta durante un evento tenutosi a Dubai, con tantissimi dispositivi e l’app proprietaria GoPaint, che dà la sensazione di dipingere su tablet.

Huawei: tutte le novità annunciate durante l’evento di Dubai, tra smartwatch, notebook, tablet e cuffie

Watch Fit 3 – Crediti: Huawei

Come anticipato anche in apertura, il mega evento targato Huawei ha visto protagonisti tanti prodotti differenti dei settori wearable, audio e smart office, con novità per tutti i gusti e tutte le esigenze. Abbiamo già fatto conoscenza con Huawei Watch Fit 3: il nuovo smartwatch presenta un nuovo design squadrato, fresco e giovanile ma allo stesso tempo elegante e minimale.

Bello e stiloso, ma le nuove aggiunte continuano con Huawei Watch 4 Pro Space Edition, novità altrettanto interessante. L’indossabile top del brand torna sotto i riflettori con una versione speciale realizzata in titanio DLC di grado aerospaziale ed un design ispirato al concetto LAVAL, ossia l’Ugello de Laval utilizzato nei razzi e negli spacecraft, da cui prende ispirazione la lunetta in ceramica nanocristallina. Presenti all’appello tante funzionalità migliorate per fitness e salute, come le tecnologia TruSeen 5.5+, per un monitoraggio più preciso dei valori legati al benessere. La nuova incarnazione Space Edition debutta al prezzo scontato di 549,9€ (anziché 649,9€) utilizzando il coupon esclusivo “AGIZW4100“; inoltre dal 7 maggio al 3 giugno è possibile ricevere in regalo le TWS FreeBuds 5i.

Watch 4 Pro Space Edition – Crediti: Huawei

Il palcoscenico di Dubai ha visto protagonista anche Huawei MateBook X Pro 2024, laptop leggero e potente, con un peso di 980 grammi ed uno spessore di soli 13,5 mm. Si tratta dell’unico portatile con processore Intel Core Ultra 9 con un peso inferiore a 1 kg. Il nuovo notebook premium sarà disponibile sullo store ufficiale a partire da inizio giugno al prezzo di 1.999€ (con Intel Core Ultra 7) e di 2.499€ (con Intel Core Ultra 9). Attualmente è possibile richiedere un coupon Early Bird per ricevere in regalo un paio di TWS FreeBuds 5 (tramite questo link).

Tra le novità c’è anche il nuovo tablet Huawei MatePad 11.5″S dotato di un display PaperMatte di nuova generazione, che riduce la riflettività della superficie al di sotto del 2% ed elimina il 99% delle interferenze luminose; il tutto con un rapporto di 3:2, una frequenza di aggiornamento elevata (144 Hz) e una risoluzione di 2,8K. Il tablet sarà disponibile da inizio giugno al prezzo di 399€. Anche in questo caso è possibile richiedere un coupon Early Bird per ricevere un paio di FreeBuds 5 in regalo (a questo link).

FreeBuds 6i – Crediti: Huawei

Huawei ha poi annunciato GoPaint, un’applicazione proprietaria che offre la sensazione di scrivere e dipingere in modo vivido e realistico. Il software per mobile integra oltre 100 pennelli virtuali e texture che si presentano come vere e proprie tele su cui dipingere. Grazie al motore di pittura FangTian, GoPaint supporta numerosi livelli, una bassa latenza e un’elevata frequenza di fotogrammi che rispondono in modo istantaneo alle pennellate dell’utente. Combinata con le prestazioni dei tablet Huawei, l’app è facile da usare ed è pensata per tutti i creativi, siano essi alle prime armi o già esperti.

FreeClip Beige – Crediti: Huawei

Le novità di Huawei svelate durante l’evento di Dubai troviamo anche gli auricolari FreeBuds 6i con capacità di cancellazione del rumore migliorate (in arrivo a giugno a 99,9€) e non solo. Il portatile MateBook 14 con display OLED da 2,8K sarà disponibile da inizio giugno a 1.099€ (U5, 16/512 GB) e 1.399€ (U7, 16 GB/1 TB): a questo link è possibile richiedere un coupon per ottenere le FreeBuds 5 in omaggio. Huawei Watch GT 4 da 41 mm Green debutta oggi a 249€, in promozione fino al 3 giugno a 219€ e con le FreeBuds SE 2 in regalo. Infine le TWS Huawei FreeClip sono disponibili nella nuova colorazione Beige, in sconto a 158€ fino al 3 giugno (con il coupon “AGIALLMA12“).

