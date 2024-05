Huawei Watch Fit 3 ufficiale in Italia: sottile, leggerissimo e con un design rinnovato!

Il colosso tecnologico cinese presenta il nuovo arrivato della serie Watch Fit, un indossabile che punta allo stile e all’eleganza grazie al suo design, ma che arriva con tante funzionalità avanzate per il monitoraggio della salute e del fitness. Ecco tutto quello che c’è da sapere su Huawei Watch Fit 3 tra specifiche, funzioni, prezzo e disponibilità in Italia!

Huawei Watch Fit 3: tutte le novità dell’ultimo indossabile del brand, ora disponibile in Italia

Fin dalle prime immagini leak dedicate all’indossabile di Huawei è stato possibile notare un design parecchio ispirato, che strizza l’occhio a Cupertino. Huawei Watch Fit 3 cambia completamente stile rispetto ai modelli precedenti: non più una sorta di via di mezzo tra band e watch (con un corpo leggermente rettangolare) ma un vero e proprio smartwatch, ora caratterizzato da un design elegantissimo e premium. Il lato destro ospita una corona rotante, la cassa presenta i bordi arrotondati ed il corpo è realizzato in lega di alluminio, tutto con un peso di soli 26 grammi ed uno spessore di 9,9 mm. Si tratta dello smartwatch più sottile e leggero del brand ed è disponibile in diversi modelli (con cinturino traspirante in tessuto jacquard grigio oppure in pelle).

Il display è un’unità AMOLED da 1,82″ con un vetro curvo 2.5D ed un rapporto schermo-corpo del 77,4%. Il pannello è in grado di raggiungere una luminosità massima di 1.500 nit, che si regola automaticamente in base all’ambiente circostante durante l’utilizzo. Huawei Watch Fit 3 migliora tutti gli aspetti legati al fitness e salute ed introduce le smart suggestion: quando gli obiettivi di attività quotidiana o di perdita di peso non vengono raggiunti, il device suggerirà quali tipi di esercizi seguire e la durata necessaria delle sessioni di allenamento, sulla base delle abitudini degli utenti. Sono presenti anche altre funzionalità come le guide audio esclusive (pensate per le fasi di riscaldamento e stretching).

L’app Huawei Health offre oltre 660 corsi di allenamento, tra cui sessioni esclusive per bruciare i grassi e modellare il corpo, realizzati dalla famosa influencer del fitness Pamela Reif. Gli utenti possono anche esplorare 5 nuove modalità sportive potenziate da Huawei TruSport, che includono padel e calcio, per un totale di oltre 100 modalità sportive che coprono attività urbane, all’aperto, in campus e acquatiche. L’app Stay Fit è stata migliorata per offrire un personal trainer da polso e aiutare gli utenti a seguire una dieta più sana. L’applicazione dispone, infatti, di un database globale aggiornato e fornisce un’analisi nutrizionale che promuove un’alimentazione equilibrata.

L’indossabile è dotato anche delle tecnologie Huawei TruSleep 4.0 e TruSeen 5.5 per un monitoraggio del sonno e della frequenza cardiaca ancora più preciso; per quanto riguarda il cardiofrequenzimetro, l’algoritmo ora include una funzione di auto-apprendimento, ottimizzando le capacità di monitoraggio in caso di segnali deboli. Le donne che cercano una migliore gestione della salute riproduttiva potranno usufruire della nuova visualizzazione del calendario, che consente di ricevere informazioni sui cicli mestruali attuali, precedenti e futuri. La nuova funzione di registrazione dei sintomi direttamente dallo smartwatch facilita la registrazione dei dati mestruali, fornendo una cura attenta per la salute delle donne.

Il nuovo indossabile targato Huawei offre fino a 10 giorni di autonomia ed il supporto alla ricarica rapida (bastano solo 10 minuti di carica per garantire la durata di una giornata intera). Infine segnaliamo la piena compatibilità sia con Android che con iOS.

Prezzo e offerte lancio

Il nuovo Huawei Watch Fit 3 debutta nello store ufficiale del brand al prezzo di 159€ per la versione in nylon e fluoroelastomero, oppure a 179€ per quella con cinturino in pelle; è possibile ottenere uno sconto grazie al codice “AGIZWAQ29” (in questo caso con prezzi a partire da 143€). Inoltre effettuando l’acquisto dal 7 maggio al 18 giugno si otterrà in regalo un paio di auricolari true wireless Huawei FreeBuds SE 2. È anche possibile richiedere un secondo cinturino gratuitamente, utilizzando il coupon “AGIZFIT19“.

