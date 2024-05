Apple M4 ufficiale, parola d’ordine: intelligenza artificiale

Si è da poco concluso l’evento Let Loose, luogo di presentazione dei nuovi tablet realizzati da Cupertino, e con il rinnovato modello Pro ha fatto il suo esordio anche Apple M4. Sono passati solamente sei mesi da quando venne inaugurata la serie M3, ma per il momento l’intento non è quello di sostituirla ma di affiancargli un microchip di nuova fattura in vista di quelle che saranno le sue più potenti versioni Pro, Max e Ultra.

Apple M4 è il nuovo System-on-a-Chip che punta tanto sull’AI, ma non solo

Crediti: Apple

Apple M4 è realizzato, probabilmente sempre dalle fabbriche del chipmaker partner TSMC, con 28 miliardi di transistor e processo produttivo di seconda generazione per un’efficienza più elevata. Oltre a una nuova CPU a 10-core con 4 core ad alte prestazioni e 6 core ad alta efficienza, più veloce fino al +50% rispetto a M2, c’è una nuova GPU a 10-core con architettura di ultima generazione più veloce del 200%, che porta per la prima volta su tablet ray tracing hardware, mesh shading con accelerazione hardware e caching dinamico.

Ad affiancarla c’è un motore grafico dedicato alla tecnologia Ultra Retina XDR, con supporto ai pannelli Tandem OLED, ProMotion 10-120 Hz e migliorata accuratezza cromatica e uniformità luminosa. La novità principale si chiama Neural Engine a 16-core: è l’NPU più potente di sempre secondo Apple, capace di svolgere fino a 38 trilioni di operazioni al secondo, un record per gli standard odierni grazie anche alla più rapida larghezza di banda della memoria (fino a 120 GB/s) e all’aggiunta di nuovi acceleratori di machine learning.

Allo stato attuale, iPad OS ha funzioni AI come Live Captions per generare sottotitoli in tempo reale e Visual Look Up per identificare oggetti in foto e video e processarli nelle app di editing, ma ci si aspetta che con i prossimi aggiornamenti ne vengano aggiunte di ulteriori. Le altre novità di Apple M4 riguardano il Media Engine, con supporto H.264, HEVC, ProRes e l’aggiunta dell’accelerazione hardware AV1. Per il momento, Apple M4 alimenta gli ultimi iPad Pro (2024), ma è solamente questione di tempo prima che il SoC trovi spazio anche dentro ai Mac di prossima generazione.

