Recensione Hollyland Lark C1: i microfoni wireless per iPhone e Android miglioreranno i tuoi video

Quello di cui parliamo oggi è un prodotto diventato praticamente indispensabile per il mio workflow di creazione dei video, soprattutto quando sono in viaggio o ad un evento. Vedete, fino a poco tempo fa, quando dovevo andare all'estero per partecipare al lancio di un nuovo smartphone, ero costretto a portare con me la fotocamera, il treppiedi, le ottiche, i microfoni e tutto l'occorrente per montare poi il video e metterlo online. In sostanza, era una borsa pesante ed ingombrante, con la quale avevo problemi anche nei controlli di sicurezza in aeroporto.

Ora invece le cose sono cambiate (grazie al Cielo, direi) e grazie all'incredibile avanzamento tecnologico fatto nel mondo degli smartphone, soprattutto per quanto riguarda la registrazione dei video, nella maggior parte dei casi non è più necessario partire con 15 Kg di attrezzatura, ma basta portare uno smartphone di buona qualità.

E che sia un Samsung Galaxy S22 Ultra (qui la recensione) o un iPhone 14 Pro, due prodotti in grado di registrare video di ottima qualità, qualsiasi sia lo smartphone con cui ci si trova a registrare un video c'è un unico vero limite: i microfoni.

Ed è per rispondere a questa necessità che Hollyland ha prodotto i suoi Lark C1, un sistema di microfoni wireless con portata fino a 200 metri e disponibile sia in versione Lightning (con certificazione MFI) per iPhone, che USB-C per gli smartphone Android. Un prodotto che mi ha semplificato il lavoro profondamente, e sono convinto che avrà lo stesso effetto per chiunque crei contenuti video.

Recensione Hollyland Lark C1: tra i migliori microfoni wireless per smartphone Lightning e USB-C

Unboxing

La confezione degli Hollyland Lark C1 contiene tutto il necessario per poter utilizzare i microfoni immediatamente. Che si abbia acquistato la versione per iPhone o la versione per Android, al suo interno è presente un astuccio nel quale è stata inserita la custodia di ricarica per ricaricare i microfoni, un cavo per la ricarica di tipo USB-C e due “dead jack”, ossia due adattatori ricoperti in tessuto per ridurre il rumore del vento in fase di registrazione, che andranno applicati ai microfoni solo in caso di necessità.

Design e materiali

Partiamo subito da un presupposto: noi abbiamo ricevuto in prova entrambe le versioni degli Hollyland Lark C1, ossia quella per iPhone e quella per Android. In tutta sostanza, tra le due versioni, ciò che cambia è il connettore utilizzato per la connessione allo smartphone ma, per il resto, i modelli sono praticamente identici (o quasi).

Nelle versioni che abbiamo ricevuto in prova, ossia quelle contenenti due microfoni wireless ed un ricevitore, tutti i componenti vengono inseriti in un comodissimo case da trasporto, che funzionerà anche da base di ricarica per i dispositivi. Nonostante il peso ridottissimo dei componenti e le dimensioni decisamente compatte, la qualità costruttiva degli Hollyland Lark C1 è davvero sorprendente, e l'alluminio con cui sono realizzati sia i microfoni wireless per iPhone e Android, sia la custodia di ricarica, trasmettono una buona sensazione di solidità.

Il ricevitore viene alimentato direttamente dallo smartphone a cui è collegato, ed indipendentemente che si tratti della versione del microfono wireless Android o della versione del microfono wireless per iPhone, basterà semplicemente collegarlo al telefono per dare il via alla connessione con i trasmettitori: per questo sono stati integrati due LED, che lampeggeranno alla connessione di uno dei due microfoni. Qualora si dovesse effettuare un pairing manuale, si dovrà premere il tasto di associazione giallo posizionato al centro della struttura.

Di ottima qualità anche i microfoni veri e propri, cioè quelli che andranno indossati nel corso della registrazione dei video. In tutta sostanza, appena estratti dalla custodia di ricarica si accenderanno in maniera del tutto autonoma, e si connetteranno immediatamente al ricevitore.

Come collegare il microfono wireless per Android e iPhone

Se non siete esperti di questi particolari dispositivi, sicuramente vi starete chiedendo come collegare il microfono wireless per Android e iPhone e no, sappiate che non avviene tramite Bluetooth. Il sistema di funzionamento degli Hollyland Lark C1 è stato pensato per essere il più semplice possibile, ed anche se l'azienda mette a disposizione degli utenti addirittura un'applicazione, in realtà non è strettamente necessario utilizzarla.

Tutto quello che dovrete fare sarà semplicemente collegare il ricevitore allo smartphone ed indossare il trasmettitore (o i trasmettitori, visto che se ne possono utilizzare due contemporaneamente), ed il gioco è fatto. In pochi secondi tutto si sincronizzerà e si potrà procedere alla registrazione del video.

L'unica “opzione” disponibile nell'utilizzo degli Hollyland Lark C1 è l'attivazione o meno della cancellazione del rumore: i microfoni sono dotati di un tasto con il quale si potrà attivare la funzionalità, nata con lo scopo di eliminare i rumori ambientali e indesiderati ma che a mio avviso andrà utilizzata solo in ambienti affollati e rumorosi: funziona bene, ma è particolarmente invasiva e potrebbe tagliare le gambe alla qualità del suono. Quindi, di nuovo, a mio avviso va utilizzata solo in ambienti particolarmente rumorosi.

Vero è però, che tramite l'applicazione LarkSound, disponibile sia per Android che per iPhone, sarà possibile accedere ad una serie di opzioni più avanzate, tra le quali anche la regolazione del livello di cancellazione del rumore. Tramite questa app infatti, non solo si potrà controllare la percentuale di batteria dei microfoni, effettuare l'aggiornamento del firmware e regolare il livello di registrazione, ma si potrà anche decidere l'incisività dell'algoritmo di cancellazione del rumore. E sono tutte opzioni decisamente comode.

Come funziona il microfono wireless per smartphone

Nonostante molte persone possano pensare che si tratti di un microfono wireless Bluetooth, in realtà gli Hollyland Lark C1 sfruttano un particolare protocollo wireless proprietario, che ne permette l'utilizzo fino a circa 200 metri di distanza in campo aperto, con un tempo di latenza piuttosto contenuto di 0,08 secondi, che è in grado di regolare la frequenza in maniera del tutto automatica in modo da lavorare sempre sul primo canale libero disponibile.

Ho tatto un veloce test per riuscire a capire fino a che distanza i microfoni rimanevano connessi al ricevitore, e sono rimasto sorpreso dal notare che anche a circa 280 metri la connessione non ha avuto alcun problema di sorta. Tuttavia, è importante tenere sempre presente che la qualità della connessione dipende dall'ambiente in cui si va a lavorare: sarà interessante provarli al Mobile World Congress 2023 che si terrà a Barcellona, ad esempio.

Insomma, il concetto di funzionamento di questi microfoni wireless per smartphone è davvero semplicissimo ma, se proprio devo, vorrei dare un consiglio all'azienda. Uno dei più grandi limiti degli Hollyland Lark C1 è l'impossibilità di connettere un lavalier, cosa che in alcune situazioni potrebbe essere utile, ed inoltre il ricevitore non dispone dell'uscita per l'audio monitor. Il che vuol dire che quando è connesso allo smartphone e si andrà a rivedere un video appena registrato, non si sentirà nulla: bisognerà disconnettere il ricevitore per far riattivare lo speaker integrato nello smartphone a meno che non si installi l'applicazione che permette di attivare la funzione speaker out con la quale i video registrati si ascolteranno tramite lo smartphone.

Ecco, mi sarebbe piaciuto vedere questi Hollyland Lark C1 dotati non solo di un ingresso per i lavalier, ma anche di un uscita da 3.5 mm nel ricevitore, in modo da poter collegare un paio di auricolari e poter controllare l'audio monitor fisicamente e non solo dopo aver registrato il video.

Infine una piccola chicca, che riguarda però solo il modello dotato di connettore USB-C: è possibile utilizzare gli Hollyland Lark C1 anche con action camera come la DJI Osmo Action 3 (qui la recensinoe), connettendo il ricevitore direttamente alla fotocamera con la stessa immediatezza che si avrebbe con uno smartphone.

Qualità audio – Hollyland Lark C1

Questi particolari microfoni per smartphone integrano un microfono omnidirezionale con una gamma di frequenza che varia tra i 20 Hz e i 20 kHz. La qualità audio è decisamente buona, ed è quella che ci si aspetta da un microfono wireless per smartphone economico. L'importante è che il microfono sia posizionato in maniera consona sull'interlocutore (a circa 15 cm dalla bocca) e non ci si dovrà preoccupare dei risultati.

Bisogna però fare molta attenzione all'utilizzo del sistema di cancellazione del rumore e, soprattutto, evitare di attivarlo per sbaglio quando si vanno a maneggiare i microfoni (date le dimensioni compattissime, può capitare di premere involontariamente il tasto). Ad ogni modo, qualora si dovesse impostare la cancellazione del rumore su “forte”, ad esempio, l'audio verrebbe molto compresso, con risultati poco piacevoli all'orecchio che renderebbero il parlato quasi incomprensibile.

Autonomia della batteria

Le batterie integrate nei microfoni è una 140 mAh, che è in grado di garantire circa 8 ore di utilizzo continuo e che si ricaricheranno in circa 90 minuti dallo 0 al 100% una volta riposti nella custodia di ricarica. Anche la custodia integra (ovviamente) una batteria, che si ricarica a sua volta in altri 90 minuti tramite cavo USB-C.

La cosa bella però, è che i microfoni stessi integrano un ingresso USB-C, e possono essere utilizzati anche in fase di ricarica: questo vuol dire che qualora ci si trovasse in una situazione in cui si ha bisogno di utilizzare il microfono wireless per smartphone con la batteria scarica, basterà collegarlo ad una powerbank per poterlo utilizzare senza alcun problemi.

Prezzo e considerazioni

Questi microfoni wireless per smartphone sono disponibili in quattro versioni. Noi abbiamo ricevuto in prova gli Hollyland Lark C1 Duo sia per iOS che per Android, ossia il bundle che include un ricevitore e due trasmettitori che possono essere utilizzati contemporaneamente, il cui prezzo di vendita è di 229,00 euro. Qualora non fossero necessari due trasmettitori, si potrebbe acquistare gli Hollyland Lark C1 Solo che hanno un prezzo di 149,00 euro per la versione Lightning.

Se cercate un microfono per smartphone economico, probabilmente il prezzo di vendita di questo modello potrebbe farvi storcere il naso, in realtà però soprattutto quando si tratta di microfoni la spesa minima fare è più o meno su queste cifre. E tra i microfoni wireless per Android ed iPhone, gli Hollyland Lark C1 si contraddistinguono per l'estrema semplicità d'uso, la buona qualità audio e l'ottimo raggio d'azione.

Gli unici limiti di questo prodotto sono nell'assenza di un'uscita audio monitor fisica e nel fatto che, nella versione duo, non è possibile separare le tracce audio dei due trasmettitori. Per il resto, qualora siate creatori di contenuti, vlogger, o anche giornalisti che hanno bisogno di questo tipo di dispositivo per le interviste, gli Hollyland Lark C1 miglioreranno profondamente le vostre attività.





