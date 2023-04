Xiaomi Gamepad è il nuovo controller economico per PC e smartphone

Xiaomi pensa anche ai videogiocatori e porta sul mercato un nuovo controller economico adatto sia al giochi PC che quelli smartphone. Il nuovo Xiaomi Gamepad, infatti, può essere utilizzato sia per il classici giochi sul nostro computer che per quelli più comuni sugli smartphone Android (oppure sui set-top-box), grazie alla connessione Bluetooth.

Un nuovo controller economico per godersi ogni gioco comodamente: ecco Xiaomi Gamepad

Xiaomi Gamepad è una versione semplificata di Xiaomi GamePad Elite, il controller per videogiochi lanciato lo scorso mese di giugno. La forma e il design non si differenziano molto dal modello superiore, ma cambia la dotazione di tasti e funzionalità. In questo caso troviamo la classica configurazione YBAX, affiancata da grilletti, tasti dorsali, DPAD e doppio analogico.

Il giroscopio a 6 assi integrato nel controller permette di avere maggiore precisione nei movimenti, mentre in questa versione bisogna segnalare l'assenza della vibrazione. In confezione è incluso anche un dongle WiFi ed un cavo USB-C che ampliano le possibilità di connessione offerte da questo controller di gioco, mentre la batteria integrata offre un'autonomia di circa 20 ore.

Xiaomi Gamepad è disponibile in Cina al prezzo di circa 27€ (199 yuan). La precedente versione non è mai arrivata in occidente, quindi probabilmente anche questa nuova edizione economica non verrà rilasciata sul mercato internazionale. Vi aggiorneremo non appena ci saranno maggiori informazioni a disposizione.

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram, che visualizzate qui in basso con le ultime offerte, e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo!⭐️ Scopri il