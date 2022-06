Xiaomi GamePad Elite è il controller top con supporto a Steam, ora con spedizione dall’Europa

Xiaomi ha annunciato GamePad Elite Edition, il nuovo controller compatibile con smartphone e tablet Android, smart TV, PC Windows e riserva una chicca esclusiva per i gamer più accaniti: il pieno supporto a Steam. Andiamo a scoprire tutto quello che c'è da sapere su questa novità, tra caratteristiche, prezzo e disponibilità sul mercato.

Aggiornamento 07/06: il nuovo controller di Xiaomi è disponibile all'acquisto. Trovate il link alla pagina del prodotto direttamente a fine articolo.

Xiaomi GamePad Elite Edition: tutto quello che c'è da sapere sul nuovo controller

Xiaomi GamePad Elite Edition è il nuovo controller funzionale, ergonomico ed economico pensato dal colosso cinese; un ottimo dispositivo con il quale l'azienda cerca di attirare l'attenzione di un importante segmento del mercato, quello dei gamers. Il dispositivo, infatti, può essere collegato tanto a smartphone e tablet Android quanto a PC Windows e supporta la piattaforma Steam.

Design e specifiche tecniche

Il design di Xiaomi GamePad Elite Edition ricorda molto quello dei classici controller per console: disponibile in bianco, il dispositivo è dotato di tasti di controllo A/B/X/Y, due stick analogici di grandi dimensioni, pulsante Select, pulsante Start e pulsante di selezione rapida del Menu. Oltre ai tasti direzionali, sono presenti quelli trigger e un sensore giroscopico a 6 assi InvenSense che offre controlli somatosensoriali.

Grazie alla presenza della staffa integrata, il controller può essere collegato direttamente allo smartphone Android. In alternativa, la presenza del Bluetooth 5.0 permette di collegare il dispositivo in modalità Wireless a tablet, Smart TV e computer Windows, mentre il chip Nordic assicura una connettività senza interruzioni.

Xiaomi GamePad Elite Edition, prezzo e disponibilità

Il controller Xiaomi GamePad Elite è stato lanciato in patria ad aprile ma ora è disponibile anche per noi occidentali con tanto di spedizione dall'Europa. Di seguito trovate il link alla pagine del prodotto: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Siete ancora affamati di sconti in salsa Xiaomi (e non solo)? Allora in basso trovate tutte le offerte in tempo reale direttamente dal nostro canale Telegram GizDeals, insieme al pulsante per iscrivervi (in modo da non perdere nessuna occasione).

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il