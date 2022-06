Recensione Xgimi Aura: il proiettore laser a corto raggio 4K da 150”, non ti farà andare più al cinema

Dopo aver provato, ormai qualche mese fa, l'Xgimi Halo (qui la recensione) e l'Xgimi Horizon Pro (qui la recensione), quando si parla di questo brand, di certo non si mette in dubbio la qualità ed il rapporto qualità/prezzo. Entrambi i proiettori in questione ci sono particolarmente piaciuti, ed oltre alla questione “spesa”, la necessità di setup che richiedono molto spazio e tempo per la configurazione, anche grazie alla presenza di Google TV, è una delle tante qualità dei prodotti di questo brand.

L'Xgimi Aura però è molto, molto diverso. E lo è per due aspetti in particolare: è un proiettore laser 4K a corto raggio, da 2000 lumen, che quindi va piazzato praticamente sotto il telo di proiezione, e costa sensibilmente di più rispetto agli altri due prodotti di cui abbiamo parlato.

Ed anche se i 2799 euro di prezzo ufficiale su Amazon, che diventano 2499 in sconto da Unieuro (trovate il link in basso) potrebbero sembrare tanti, sappiate che – ancora una volta – il suo rapporto qualità prezzo è molto alto: il settore dei proiettori a corto raggio è particolarmente di nicchia, ed il prezzo dei prodotti è in media ben più alto della cifra necessaria per acquistare un Xgimi Aura.

Ma questi particolari proiettori laser non sono per tutti. E no, non mi riferisco solo al prezzo.

Recensione Xgimi Aura: proiettore laser 4K a corto raggio, con Google TV

Design e materiali

Grande 60 x 40 x 14 cm e pesante ben 14,93 Kg, a differenza degli altri proiettori del brand l'Xgimi Aura non è un prodotto pensato per la mobilità. Già l'Horizon Pro era piuttosto grande e poco portatile, ma questo Xgimi Aura è uno di quei prodotti che vanno piazzati in salotto e non vanno più spostati. È praticamente grande quasi quanto un trolley da portare in cabina, ma ci sono diversi buoni motivi per questo.

Al suo interno, ad esempio, ci sono quattro altoparlanti da 15 W realizzati in collaborazione con Harman/Kardon e compatibili con Dolby Digital e DTS, nascosti sotto uno strato in tessuto di colore nero. Anche il vano di proiezione, in cui sono stati posizionati l'obiettivo laser e lo specchio, è nascosto alla vista: questo perché il raggio proiettato è estremamente luminoso (parliamo di ben 2400 lumen) ed è estremamente importante evitare che vada a contatto diretto con gli occhi. Per aumentare ancora di più la sicurezza, quelli di Xgimi hanno pensato ad un sistema di rilevamento, grazie al quale qualora il raggio luminoso dovesse essere interrotto (per la presenza di oggetti, volti, mani e così via), si spegnerebbe automaticamente.

L'unico tasto fisico del dispositivo è un interruttore posizionato sul lato destro, accanto ad una porta USB che è molto semplice da raggiungere, ma è sul retro che l'azienda ha posizionato tutte le porte. Ci sono 3 porte HDMI, di cui una dotata anche di audio di ritorno eARC, altre due porte USB, l'ingresso per il hack da 3.5 mm, l'uscita ottica digitale ed una porta ethernet. La cosa bella però, è che l'alimentatore è integrato nel proiettore stesso, quindi per alimentarlo basterà un cavo tradizionale e non si avrà a che fare con alcuna fonte di alimentazione ingombrante.

Per quanto riguarda il telecomando, una buona notizia. Se avete letto o visto la recensione che ho pubblicato dell'Xgimi Halo, ricorderete che una delle caratteristiche che meno mi piacquero di quel modello era proprio relativa al telecomando, che era realizzato in plastica molto leggera e con tasti di media qualità. Ebbene, con l'Xgimi Aura le cose cambiano profondamente: il telecomando è tutto nuovo, è realizzato quasi completamente in metallo e dispone di tasti che garantiscono un ottimo feedback.

In sostanza, il telecomando del proiettore è molto simile a quello che abbiamo visto nell'Xgimi Halo, ma ha una differenza essenziale rispetto al modello più piccolo: in basso è presente un tasto per attivare la messa a fuoco dell'immagine, funzione che purtroppo non è automatica e bisognerà eseguire in maniera del tutto manuale.

Caratteristiche tecniche – Xgimi Aura

L'immagine proiettata dall'Xgimi Aura è generata da un sistema ottico in grado di raggiungere una risoluzione massima 4K a 60 Hz, compatibile con HDR10. La luminosità massima di 2400 lumen ne permette la visione anche in ambienti non necessariamente bui, anche se in questo caso il mio consiglio è quello di utilizzarlo con un buon telo di proiezione per minimizzare la naturale diminuzione di contrasto e luminosità, vero è però che l'Xgimi Aura da il massimo di sé in ambienti bui. Quindi no, a mio parere non può essere utilizzato in sostituzione ad una televisione.

Inoltre, il sistema pensato da Xgimi ne permette l'utilizzo anche su pareti bianche ma, di nuovo, con un proiettore del genere serve assolutamente un telo di altrettanto valore, altrimenti non se ne sfrutterebbero le potenzialità.

E sì, prima che ve lo chiediate, con l'Xgimi Aura è possibile giocare senza alcun problema anche con le console di ultima generazione, che ne sfruttano l'altra risoluzione e la buona frequenza di aggiornamento. Ammetto però che ne ho apprezzato le potenzialità soprattutto con Google Stadia che, con la nuova app per Android TV, trasforma il proiettore in una vera e propria console.

Xgimi AuraXgimi Horizon Pro 4K è decisamente buono, e lo è er due motivi ben precisi: il tempo di latenza, che è decisamente ridotto, e la natura stessa del sistema di proiezione.

Tornando alla superficie di proiezione però, tutti i proiettori a focale corta hanno un vincolo molto importante e l'Xgimi Aura non ne è esente: la superficie dove vanno a proiettare deve essere perfettamente piatta. Con i proiettori tradizionali, l'angolo di incisione del fascio luminoso è (quasi) perpendicolare, mentre con quelli a focale corta non lo è per niente. Il che vuol dire che se con gli altri proiettori le “piegature” della superficie sulla quale si proietta potrebbero passare in secondo piano, con quelli a corto raggio no: generalmente utilizzo un telo avvolgibile, che però non è sufficientemente uniforme per l'Xgimi Aura.

Quando ho utilizzato questo proiettore con il mio vecchio telo, l'immagine è risultata super deformata proprio perché il telo stesso non era perfettamente piatto. E quando dico perfettamente, intendo davvero perfettamente: per utilizzare l'Xgimi Aura ho dovuto acquistare un ulteriore telo, con il quale ho ottenuto risultati decisamente migliori.

Insomma, quando si acquista un proiettore del genere, secondo me bisogna mettere in preventivo l'acquisto di un telo di proiezione di alta qualità che, probabilmente, costerà quanto il proiettore stesso. A meno che non lo si voglia utilizzare su una parete, ma in quel caso la qualità ne risentirebbe inevitabilmente.

In quanto a sistema audio, anche se all'Xgimi Aura si può collegare una soundbar tramite l'uscita ottica o l'uscita eARC, probabilmente non sarà necessario: senza girarci troppo attorno, l'audio realizzato in collaborazione con Harman/Kardon è il migliore in assoluto che ho sentito su un proiettore, compreso quello integrato in sistemi ancora più costosi.

Qualità video

la qualità video dell'Xgimi Aura è sorprendentemente buona. E sono più che convinto quando dico che tra i proiettori della categoria l'Xgimi Aura si piazza sicuramente nella mia top 3, probabilmente al primo posto.

E sia chiaro, se la sorgente è buona, la definizione dell'immagine è decisamente palese. E vi dirò di più, confrontando la stessa sorgente vista su una TV QLED 4K e con il proiettore, in termini di tettaglio l'Xgimi Aura in alcuni casi è riuscito anche a regalare un'immagine con un migliore sharpening.

Buona anche la gestione dell'intervallo dinamico, che è personalizzabile tramite una sezione ben precisa di Android TV nella quale, tra le altre cose, si potrà modificare anche la correzione geometrica che però, ricordiamolo, è solo digitale.

L'immagine si può bilanciare tramite un apposito menu nelle impostazioni del dispositivo, ma l'unico scoglio sta nel fatto che Xgimi Aura non supporta né la correzione trapezoidale automatica né l'autofocus. In soldoni, al primo utilizzo perderete molto tempo per riuscire a impostare il dispositivo a dovere, prima di potervi godere l'ottima immagine che proietta.

La cosa buona però, è che questi sistemi laser a corto raggio hanno una correzione trapezoidale molto diversa dai modelli più tradizionali, e permettono di regolare inclinazione e proporzioni dell'immagine fisicamente: in soldoni non ci sarà un'emissione del fascio luminoso fuori dalla superficie di proiezione.

Software e Google TV

Conosciamo ormai tutti Android TV e le sue potenzialità. Ed il fatto che sia integrato in un proiettore, rende molto più semplice la gestione di tutte le sorgenti. E vi faccio un esempio stupido: con un proiettore tradizionale, soprattutto se posizionato a soffitto, la vita diventa piuttosto complicata qualora si volessero utilizzare “sorgenti smart”, mentre con l'integrazione dell'OS di Google è tutto praticamente già pronto all'uso.

L'Xgimi Aura non è un semplice proiettore, ma dispone del Play Store e permette l'installazione di praticamente tutte le applicazioni disponibili per gli smartphone di Google (alcune delle quali andranno installate tramite sideload). E se avete avuto modo di leggere una delle mie recensioni delle TV animate dall'OS di Mountain View, saprete quanto io lo apprezzi.

La realtà dei fatti è che Android TV, se sfruttato con cognizione di causa, apre ai dispositivi un mondo di possibilità. Basti pensare alla possibilità di installare app come Plex, XBMC (con tutti i suoi plugin), i giochi Android e le app di streaming. Anche se, e questo dobbiamo dirlo, è proprio qui che arriva forse l'unico controsenso dell'Xgimi Aura: il proiettore, ad oggi, non dispone della certificazione per Netlix, il che vuol dire che non si potrà utilizzare in maniera diretta. L'azienda ci ha assicurato di essere in attesa del rilascio della certificazione, che sarà integrata con un aggiornamento software, ma per ora qualora si volesse utilizzare Netflix sull'Xgimi Aura bisognerà Desktop Manager, un'app disponibile gratuitamente nel Play Store. Ad ogni modo, Disney+, Amazon Prime Video e tutte le altre, funzionano senza problemi.

Non dimentichiamoci che Android TV integra anche un Chromecast e che è possibile installare un'app per la compatibilità ad AirPlay con i quali, in soldoni, si potrà proiettare tutto ciò che viene visualizzato sul proprio smartphone o tablet. E proprio perché è Android, sull'Xgimi Aura si potranno utilizzare praticamente tutti i servizi di Cloud Gaming: GeForce Non funziona una meraviglia, xCloud di Xbox (o meglio, Game Streaming) va una bomba, e tramite un'app disponibile nel Play Store si potrà giocare anche in remoto alla PS5, con praticamente zero lag e in FullHD.

Insomma, al costo di essere ripetitivo, le potenzialità di Google TV sono veramente tante, ed il fatto di poterle sfruttare su un proiettore che, tra le altre cose, garantisce anche ottime prestazioni, è veramente una cosa comodissima.

Prezzo e considerazioni

Il prezzo di vendita dell'Xgimi Aura è di 2799 euro su Amazon ma, tramite il box in basso, potreste acquistarlo in sconto a 2499 euro da Unieuro e sì è costoso, ma mai come con i proiettori la qualità si paga. L'immagine è eccellente, è sufficientemente luminoso da poter essere utilizzato in ambienti anche non perfettamente bui e poi ha Google TV, che apre le porte a mille potenzialità. In quanto a qualità dell'immagine se la gioca con modelli che superano i 4000 euro di costo, e questo di conferisce un ottimo lavoro qualità/prezzo.

Il punto però è che è molto grande e, purtroppo, gli mancano autofocus e correzione trapezoidale automatica. Vero è però, che si tratta di un proiettore che, una volta montato, probabilmente non verrà più spostato dalla sua posizione.





