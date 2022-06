Realme GT Neo 3T: il brand svela il design a “scacchi”

Di recente abbiamo assistito al debutto del tanto chiacchierato GT Neo 3 per il mercato Global: lo smartphone da 150W è arrivato fuori dai confini della Cina e presto potrebbe vedere un nuovo modello ad allargare la serie, cioè Realme GT Neo 3T. Il nuovo dispositivo si configurerebbe con specifiche tecniche molto interessanti con l'obiettivo di fornire uno smartphone veloce e conveniente all'utente.

Aggiornamento 04/06: Realme ha pubblicato il design definitivo del suo GT Neo 3T, che si presenta molto simile a quanto visto con un altro smartphone del brand. Trovate tutti i dettagli in “Design e Display”.

Realme GT Neo 3T: ecco tutto quello che sappiamo finora

Design e display

Come si presenterà il prossimo GT Neo 3T? Il dispositivo, già in precedenza, aveva dato segnali di rebrand ispirandosi al modello Q5 Pro arrivato in Cina e, proprio da Realme stessa, ne abbiamo la conferma, visto che è stato mostrato ufficialmente il design. Lo smartphone in questione infatti porta la stessa trama a “scacchi” di colore giallo già vista con il gemello cinese, con bumper in nero incastonato sulla sinistra.

Passando alle indiscrezioni relative alle varie caratteristiche, si vocifera di un display da 6.5″ con risoluzione Full HD+ e un refresh rate avanzato, presumibilmente a 120 Hz, che si presenta con un punch-hole laterale nel primo teaser ufficiale (che trovate in copertina). Non ci sono dettagli sul design ma pare che il dispositivo arriverà nelle colorazioni Black e White, anche se sarebbero previste anche altre varianti (non specificate).

Specifiche tecniche

Realme GT Neo 3T

8GB/128GB

8GB/256GB

12GB/256GB

Snapdragon 870

Android 12/Realme UI 3.0

50MP rear (16MP effective), 16MP front (4MP effective)

6.5-inch FHD+ 120Hz

White, Black (more colours are likely)#Realme #RealmeGTNeo3T — Mukul Sharma (@stufflistings) May 12, 2022

Mentre un noto insider ha pubblicato una valanga di dettagli sulle specifiche tecniche di Realme GT Neo 3T, lo smartphone con sigla RMX3371 è apparso su Geekbench, allineandosi con i leak. Abbiamo quindi un chipset Snapdragon 870, a cui si abbinano 8/12 GB di RAM e 128/256 GB di storage. Ovviamente è impossibile non aspettarsi Android 12, sotto forma di Realme UI 3.0, ultima versione dell'interfaccia proprietaria del brand.

Resta in dubbio il fatto che possa ricaricarsi a 150W, ma ci teniamo cauti in merito; infatti l'ente certificativo 3C parla del supporto agli 80W, forse un valore più plausibile (per distinguerlo dal fratello maggiore, il quale ha debuttato sia in versione da 150W che da 80W).

Passando al comparto fotografico, ci sono voci leggermente contrastanti: si parla di un sensore principale da 50 MP oppure 64 MP e non sono noti altri dettagli. Frontalmente troverebbe spazio una selfie camera da 16 MP.

Realme GT Neo 3T – Possibile prezzo e data di uscita

Dopo il primo teaser Global, ecco che finalmente abbiamo una data d'uscita per Realme GT Neo 3T: il nuovo smartphone della gamma GT sarà lanciato in Italia il prossimo 8 giugno, insieme al fratello Neo 3 e ad una versione speciale a tema Dragon Ball.

Passando alle indiscrezioni sul prezzo, per ora non ci sono leak ma è probabile che la cifra punti verso il basso rispetto al fratello maggiore GT Neo 3.

