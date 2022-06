MacBook Air e Pro con M2 ufficiali: Apple porta la produttività a “tutti”

Il WWDC è quell'evento in cui Apple si mette il vestito elegante sfornando le sue novità di ecosistema e i nuovi MacBook Air e Pro, dotati del nuovo chipset Silicon M2, sono senza dubbio la massima espressione di questo concetto. I due laptop si configurano come macchine pensate per la produttività in mobilità totale, senza rinunciare ad un ottimo concentrato di potenza, almeno sulla carta.

MacBook Air e Pro con M2: tutte le novità dei più versatili laptop di Apple

MacBook Air

Quale miglior modo di scoprire la nuova espressione per la produttività di Apple se non dal MacBook Air migliore mai visto? Sebbene mantenga le sue proprietà di leggerezza e compattezza, il nuovo Air dà l'impressione di essere diventato finalmente grande. Il display, Liquid Retina, sale da 13.3″ ai 13.6″ attuali, si vede le cornici ridotte e trova il notch già visto sui Pro 14 e 16 usciti qualche mese fa, in cui alloggia la webcam 1080p. A ciò vediamo abbinato, ovviamente, il chip M2, che è 1.4 volte più veloce del precedente, 15 volte più veloce di un Intel e con durata della batteria garantita fino a 18 ore. Quanto a porte, ritroviamo il MagSafe, ma anche due porte Type-C Thunderbolt ed il jack per le cuffie. Aggiunti poi due colori: Mezzanotte e Galassia, trend lanciato dagli iPhone nell'autunno 2021.

MacBook Pro M2

Più potente ma meno rivoluzionario il MacBook Pro con M2. Infatti, se lo guardiamo da fuori, è esattamente uguale a quanto visto con il Pro con M1, ma c'è un motivo ben preciso: esistono già due Pro con M1 Max e M1 Pro, quindi si va semplicemente ad ampliare il catalogo e lasciare maggiore scelta. Difatti, questo modello non è provvisto né di notch, né di MagSafe ma aggiorna la sua componente interna e trova due porte Thunderbolt 4. Il display è poi da 13.3″ ed è semplicemente IPS Retina e non Liquid come l'Air.

Apple M2 – come migliora?

Il chip Silicon M2 è una configurazione Octa-Core in CPU (18% più veloce di M1), Deca-Core in GPU (35% più veloce di M1), permette codifica e decodifica del ProRes, trova il supporto diretto per display 6K, un Neural Engine del 40% più potente, 100 GB/s di larghezza di banda della memoria e supporto ai video in 8K. Insomma, per essere una soluzione per “tutti” è sicuramente piuttosto potente.

iOS 16, iPadOS 16, MacOS 13 e WatchOS 9 – software sempre più connessi

L'ecosistema Apple si evolve soprattutto lato software, con un iOS 16 estremamente più personalizzabile, specie nella schermata di sblocco che porta chicche ben architettate e votate alla scelta individuale (visto che potete personalizzarla come volete). Un iPadOS 16 sempre più laptop, con Messaggi sempre più collegato ai servi iWork (Pages, Numbers e Keynote), ma anche Freeform, una sorta di spazio condiviso su cui poter lavorare tutti. MacOS 13 Ventura invece punta tanto sulla tecnologia seamless, cioè senza dover chiudere un dispositivo per utilizzarne un altro e fare la stessa operazione, oltre a migliorare le qualità di FaceTime, delle Mail e tutto quanto sia utile per produttività, studio o tempo libero. Infine, WatchOS 9 segue la linea di iOS, quindi personalizzazione pura per sportivi e per chi è sempre in movimento.

MacBook Air e Pro – Prezzi e disponibilità Italia

I nuovi MacBook Air e Pro arrivano in Italia con prezzi a partire da 1.529€ (Air) e 1.629€ (Pro), con configurazioni fino a 24 GB RAM. Apple non ha specificato ancora la disponibilità dei nuovi modelli, parlando semplicemente di mese prossimo. Nel caso dovessero partire i pre-ordini, vi terremo aggiornati.

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram, che visualizzate qui in basso con le ultime offerte, e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo!⭐️ Scopri il