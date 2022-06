Realme GT Neo 3 Series ufficiale in Italia: 150W e tutta la potenza… di Dragon Ball Z!

Se n'è parlato tanto ma ora finalmente possiamo mettere le mani anche noi sulla nuova gamma di Realme: arrivano in Italia sia Realme GT Neo 3 che il fratello GT Neo 3T, due smartphone che promettono prestazioni fulminee, una ricarica stellare e una mega sorpresa per gli appassionati irriducibili di Dragon Ball Z!

Realme GT Neo 3 Series ufficiale in Italia: caratteristiche e novità

Si parte con Realme GT Neo 3

Ovviamente è impossibile non partire da Realme GT Neo 3, lo smartphone con la ricarica rapida più veloce al mondo. Stiamo parlando della tecnologia UltraDart da 150W, in grado di raggiungere il 50% in soli 5 minuti. Con 38 livelli di protezione e un chip di sicurezza dedicato alla ricarica MCU, il dispositivo offre un elevato livello di sicurezza ed è certificato da TÜV Rheinland come “Safe Fast-Charge System”. Inoltre, GT Neo 3 mantiene una capacità della batteria di almeno l'80% dopo oltre 1600 cicli completi di carica e scarica, il doppio rispetto a smartphone dello stesso segmento, prolungando la durata della batteria.

La sua propensione alla “velocità” si evince anche dal look: lo smartphone adotta il Legend Racing Design (nelle colorazioni Nitro Blue, Sprint White e Asphalt Black), ispirato alle corse automobilistiche e alla storia del leggendario pilota Carroll Shelby che nel 1965 dipinse le iconiche strisce su un'auto sportiva di fascia alta per esprimere la sua passione per la velocità, riscrivendo la storia.

Realme GT Neo 3 è il primo smartphone in Europa mosso dal chipset Dimensity 8100, una soluzione a 5 nm con Cortex-A78 a 2.85 GHz. Il resto delle caratteristiche vede la presenza di un display AMOLED da 6.7″ Full HD+ con refresh rate a 120 Hz, certificazione HDR10+ ed un rapporto superficie/schermo del 94.2%. Presente all'appello un chip indipendente dedicato al display. Il comparto fotografico offre una tripla camera con sensore principale Sony IMX766 da 50 MP, grandangolo da 8 MP ed un obiettivo macro da 2 MP. Infine segnaliamo che lo smartphone può essere acquistato in due versioni, quella top da 150W e quella con ricarica da 80W, similmente a quanto avvenuto anche in altri mercati (trovate tutti i dettagli nel nostro approfondimento).

Realme GT Neo 3T

Per quanto riguarda Realme GT Neo 3T, il fratello minore non poteva di certo non essere in linea con il Legend Racing Design: a questo giro abbiamo un cover a scacchi (nelle colorazioni Dash Yellow e Drifting White), che ricorda la bandiera usata nelle corse. Anche dal punto di vista della ricarica non sfigura di certo dato che abbiamo una massiccia unità da 5.000 mAh con supporto alla SuperDart Charge da 80W. Si parla di circa 12 minuti per il 50% di carica: niente male!

Il nuovo arrivato è mosso dallo Snapdragon 870 5G e monta un display AMOLED E4 da 6.62″ Full HD+ con refresh rate a 120 Hz ed una luminosità di pizzo di 1300 nit (perfetta sotto la luce diretta del sole). Abbiamo poi una tripla fotocamera con sensore da 64 MP, un obiettivo ultra-wide da 119° ed una lente macro da 4 cm. Anche in questo caso è disponibile il nostro approfondimento per maggiori dettagli.

Realme GT Neo 3T x Dragon Ball Z Edition

Lo abbiamo conosciuto come GT Neo 2 X Dragon Ball Edition (lo potete acquistare qui), ma per l'Italia debutta con un nuovo nome. Realme GT Neo 3T x Dragon Ball Z Edition è la sorpresa per tutti i fan della celebre saga, presto in arrivo anche in Italia. Lo smartphone è fornito di sfondi dedicati, una riprogettazione dei classici personaggi, icone personalizzate ed un look unico nel suo genere! Nel caso in cui siate appassionati di Naruto vi segnaliamo l'esistenza di una versione speciale di GT Neo 3: non è stata lanciata in Italia ma comunque è già acquistabile.

Prezzi e disponibilità in Italia

Realme GT Neo 3 150W sarà disponibile in Italia a partire dal 15 giugno e, fino al 22 giugno, al prezzo promozionale di 649.9€ (anziché 699.9€) nella configurazione 12/256 GB; la versione da 80W sarà acquistabile al prezzo promozionale di 549.9€ (anziché € 599.9€). In entrambi i casi i dispositivi saranno presenti su Amazon e sul sito ufficiale.

Passando a Realme GT Neo 3T, questo sarà disponibile a partire dal 15 giugno, fino al 22 giugno, al prezzo promozionale di 399.9€ anziché 429.9€ nella versione da 8/128 GB e al prezzo promozionale di € 429,99 anziché € 469,99 nella versione da 8 GB + 256 GB.

Per rendere il tutto ancora più piccante, Realme ha annunciato anche le Buds Air 3 Nitro Blue, in arrivo in Italia a 79.9€. Le abbiamo conosciute nei mesi passati come Le Mans Edition, disponibili all'acquisto in alcuni store.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il