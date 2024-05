Seauto Crab è il robot per piscine che non teme ostacoli, a meno di 400€

Senza fili, facile da utilizzare, potente e con funzionalità intelligenti: Seauto Crab è l’alleato perfetto per la cura della tua piscina, un robot pulitore in grado di regalare grandi soddisfazioni ma ad un prezzo abbastanza contenuto (per quello che offre). Il robottino è in promo su Geekbuying con un nuovo codice sconto e la spedizione gratuita dall’Europa.

Codice sconto Seauto Crab 2024: il robot pulitore per piscina è in offerta con spedizione dall’Europa

Crediti: Seauto

Ormai il bel tempo è arrivato quasi completamente e se hai una piscina a disposizione allora certamente hai già dato il via alla stagione dei bagni. Tuttavia è importante tenerla sempre pulita, per ovvi motivi di igiene: la cura della tua piscina dev’essere costante e avere un alleato è di certo un vantaggio da non sottovalutare. Seauto Crab (disponibile nella nuova versione 2024) è il robot pulitore per piscina che non teme ostacoli di alcun tipo: grazie alla sua potenza di aspirazione fino a 45.000 PA è in grado di catturare qualsiasi tipo di detrito mentre la sua particolare struttura gli consente anche di muoversi in verticale, in modo da pulire anche le pareti della piscina.

L’indicatore LED sulla parte superiore indica lo stato del dispositivo in modo chiaro; la batteria da 7.800 mAh offre un’autonomia fino a 1,5/2 ore. Ovviamente parliamo di un dispositivo con certificazione IP68, capace di attraversare qualsiasi tipo di piscina (sia per forma e dimensione che per materiale). Mancano all’appello funzioni smart (quindi non è presente un’app companion) ma supporta la pianificazione intelligente del percorso di pulizia.

Crediti: Seauto

Il robot pulitore per piscina Seauto Crab scende ad un prezzo particolarmente invitante su Geekbuying: solo 359€ grazie al codice sconto dedicato, con spedizione gratis direttamente dall’Europa. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un’occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato a Geekbuying! Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le