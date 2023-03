Ancora scetticismo su Apple Reality Pro: “è una soluzione in cerca di un problema”

Il primo casco per la realtà mista (AR/VR) di Apple sembra non nascere sotto la migliore delle stelle. Diversi sviluppatori, secondo quanto emerso da un report del The New York Times, avrebbero espresso scetticismo nei confronti del nuovo prodotto della compagnia, che potrebbe essere presentato nel corso della Worldwide Developer Conference 2023 di giugno.

Diversi sviluppatori scettici sul primo casco AR/VR di Apple: ecco quanto emerso da un report

Stando alle dichiarazioni degli sviluppatori, raccolto dal noto quotidiano statunitense, Apple avrebbe fallito nel creare interesse attorno al casco che potrebbe prendere il nome di Reality Pro. L'azienda statunitense proporrà il dispositivo come “comprimario“, utile per le videoconferenze e i meeting, oltre che per utilizzo come strumento creativo.

Sarebbero poche le funzioni che potrebbero creare interesse nell‘utente medio, diventando in questo modo molto più interessante per il mondo business, rispetto a quello del pubblico generalista. Per i dipendenti, il casco è “una soluzione in cerca di un problema“, la cui parafrasi potrebbe essere: un dispositivo che non toglie e non aggiunge nulla.

Questa non è la prima volta che emergono rumor sul malcontento degli sviluppatori per questo nuovo prodotto: già in precedenza, infatti, vi avevamo parlato di come gli sviluppatori avessero voluto più tempo per lo sviluppo, ma Tim Cook avrebbe forzato la mano per un'uscita più celere.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il