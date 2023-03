Il dispenser smart Xiaomi CATLINK è più di una semplice ciotola, ora in sconto con Coupon

Gli accessori per i nostri amici a quattro zampe non sono tutti uguali: se cercate un prodotto unico e premium per il vostro micio allora date un'occhiata a questa novità targata Xiaomi YouPin. Si tratta del nuovo dispenser di cibo CATLINK, un prodotto smart per gatti che offre varie funzionalità ed è molto più di una semplice ciotola. In più è già presente un codice sconto per risparmiare!

Xiaomi YouPin presenta il nuovo dispenser/ciotola smart CATLINK, in offerta con codice sconto

Dotato di un design unico e discreto, il dispenser smart CATLINK da Xiaomi YouPin è l'allato perfetto per l'alimentazione del tuo micio: si tratta di una soluzione studiata appositamente per i gatti, con due pannelli laterali per evitare che il cibo fuoriesca dalla ciotola. A proposito di quest'ultima, si tratta di una soluzione antibatterica in ceramica (con forma a U per facilitarne l'utilizzo), ottima anche per i gatti più sensibili.

Il dispenser ha una capienza di 3.5 litri e permette di immagazzinare fino a 2 kg di croccantini. Inoltre, trattandosi di un prodotto smart, non mancano delle funzionalità esclusive dedicati agli amanti della tecnologia. Il dispositivo si interfaccia con lo smartphone ed è in grado di fornire dati preziosi sull'alimentazione e le abitudini del gatto.

Ovviamente non mancano i controlli da remoto: il cibo può essere erogato in automatico (programmando degli orari) oppure direttamente tramite telefono.

Il nuovo dispenser/ciotola smart di CATLINK arriva da Xiaomi YouPin ed è subito disponibile per noi occidentali grazie a Geekbuying, in offerta con codice sconto. Immancabile poi la spedizione gratis direttamente dall'Europa: in questo modo il vostro acquisto arriverà a casa in pochissimo tempo.

