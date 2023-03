Offerte di Primavera Ecovacs: robot aspirapolvere in sconto fino a 500 euro

Non c'è periodo migliore dell'anno per acquistare un robot aspirapolvere lavapavimenti di Ecovacs. La primavera è ormai arrivata, ma quest'anno sono ben poche le aziende che hanno approfittato del periodo per dare il via alle solite iniziative, offerte e promozioni che siamo abituati a vedere in questo periodo dell'anno.

Eccetto Ecovacs che, dopo il successo ottenuto con le Offerte Esclusive Prime, vuole bissare cavalcando l'onda delle pulizie di primavera dando il via una serie di sconti a dir poco pazzeschi sui propri prodotti più apprezzati: X1 Turbo e X1 Omni, ad esempio, sono in sconto rispettivamente di 500 e di 400 euro, e così anche il T9 AIVI. Insomma, il noto brand di robot aspirapolvere non la tocca piano, ma bisogna essere oculati e veloci: per questo in questo approfondimento vi parlerò dei 7 migliori sconti di Ecovacs in occasione delle Offerte Esclusive Prime.

I migliori robot Ecovacs in sconto con le offerte di primavera dal 27 marzo al 2 aprile

Ecovacs X1e OMNI con 450 euro di sconto

Come ormai saprete, Ecovacs Deebot X1e OMNI è il neonato in casa Ecovacs e porta con sé tutte le caratteristiche del top di gamma del brand, ma ad un prezzo più accessibile: ha sempre 5000 Pa, un sistema di mappatura 3D ed una base di ricarica in grado di contenere sia i contenitori dell'acqua che un sacchetto per la pulizia automatica, ma in tutta sostanzafa a meno delle funzioni “auto-refill” e della tecnologia “water-injet”.

Insomma, ha dei piccolissimi compromessi, poco incisivi nell'uso quotidiano, che però hanno permesso al brand di abbassare il prezzo di vendita ufficiale: oltre ad integrare i contenitori di acqua pulita ed acqua sporca, integra anche un sistema di svuotamento automatico della polvere che utilizza un sacchetto da 3 litri e che autopulirà il robot in 10 secondi.

Ebbene, prezzo di vendita ufficiale dell'Ecovacs Deebot X1e OMNI è di 1299,00 euro ma, con i nuovi sconti, lo si potrà acquistare con ben 450 euro di sconto a 849,00 euro.

Ecovacs X1 Omni con 500 euro di sconto

Ecovacs Deebot X1 OMNI è la punta di diamante non solo della serie X1 (il cui design è stato affidato a Jacob Iensen), ma di tutta la lineup del brand. È ricco di funzionalità innovative come il TrueMapping 2.0 che può analizzare e registrare una mappa dell'ambiente anche al buio, il microfono che può essere utilizzato per i comandi vocali o per effettuare delle videochiamate a due vie che sfruttano la fotocamera integrata, ed i sensori AIVI 3D che combinano l'AI con la tecnologia Autopilot in modo da riconoscere sia gli ostacoli, che gli umani, per un aiuto più intelligente nella pulizia della casa.

Ha anche dei mop rotanti che vanno a 180 giri al minuto e la potenza d'aspirazione è di ben 5000 Pa e così l'X1e Omni, può essere utilizzato anche come telecamera di sorveglianza.

Ecovacs X1 Turbo con 500 euro di sconto

Ottimo sconto anche per l'Ecovacs Deebot X1 TURBO che, come ormai ben saprete, in tutta sostanza è identico all'OMNI dal quale si contraddistingue solo per una caratteristica: la base di ricarica integra i contenitori per l'acqua pulita e quella sporca, ma non può essere utilizzata per sfruttare il sistema di pulizia automatica della polvere aspirata.

Tutte le altre funzionalità sono praticamente identiche al top di gamma di Ecovacs, compresi il sistema di pulizia a doppio mop rotante, la possibilità di poter essere utilizzato come telecamera di sorveglianza e la potenza d'aspirazione di 5000 Pa.

Il prezzo di vendita dell'Ecovacs Deebot X1 TURBO è di 1299 euro, ma in occasione degli sconti di primavera lo si potrà acquistare con 500 euro di sconto a 799,00 euro.

Ecovacs T9 AIVI con 120 euro di sconto

Uno dei prodotti più interessanti che abbiamo recensito nell'ultimo periodo è sicuramente l'Ecovacs Deeboot T9 AIVI e lo è perché è l'unico esponente della famiglia di robot Ecovacs ad integrare una tecnologia di iRobot.

Ok, si tratta di un robot aspirapolvere e lavapavimenti che utilizza un mop in grado di vibrare fino a 400 volte al minuto e che è dotato di una base di autosvuotamento, ha la fotocamera per riconoscimento degli oggetti con l'intelligenza artificiale, una potenza di 3000 Pa, ma la sua vera peculiarità è il sistema AeroForce che stravolge totalmente la spazzola centrale, almeno rispetto a quelle che abbiamo sempre visto nei robot aspirapolvere e lavapavimenti del brand.

Le spazzole sono di colore azzurro, sono due e ruotano in verso opposto per riuscire ad aspirare con più efficacia non solo lo sporco, ma soprattutto i peli degli animali domestici ed i capelli che vanno a finire sul pavimento. E vi assicuro che fanno davvero la differenza: le sue performance sono a tratti anche superiori rispetto ai modelli con 5000 Pa di potenza.

Il prezzo di vendita ufficiale dell'Ecovacs Deeboot T9 AIVI è di 499,00 euro, ma in sconto lo potrete acquistare su Amazon a 379 euro.

Ecovacs T10+ con 250 euro di sconto

Infine, c'è uno sconto interessante anche sull'Ecovacs Deebot T10+, un robot aspirapolvere dotato di base di autosvuotamento con sacchetto da 3.2L che può anche lavare il pavimento ma non con il sistema a mop rotanti che abbiamo visto nei modelli X1.

Il motore che lo anima gli garantisce una potenza d'aspirazione di 3000 Pa che, lo so, potrebbero sembrare pochi rispetto ai 5000 Pa della serie X1, ma così come la serie top di gamma del brand anche Ecovacs Deebot T10+ integra il sistema AIVI 3D con il quale, assieme alla torretta laser, è in grado di ottimizzare la pulizia sfruttando l'AI e diminuendo decisamente il divario prestazionale rispetto ai modelli più potenti.

Molto interessante il mop di lavaggio che è sì di tipo tradizionale, ma è in grado di oscillare fino a 600 volte al minuto, migliorando sensibilmente la profondità del lavaggio stesso.

Il prezzo di vendita ufficiale dell'Ecovacs Deebot T10+ è di 899,00 euro ma lo si potrà acquistare in sconto su Amazon a 649,00 euro.



N.B. Se non doveste visualizzare il box con codice o il link all'acquisto, vi consigliamo di disabilitare l'AdBlock.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il