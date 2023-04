Galaxy Z Fold 5: niente slot S Pen, ma per un buon motivo

Aggiornamento 03/04: un nuovo leak smentirebbe la presenza della S Pen integrata all'interno di Samsung Galaxy Z Fold 5. Trovate tutti i dettagli all'interno dell'articolo.

Continuano a susseguirsi nuovi report secondo il quale Samsung starebbe pensando di dedicare uno slot per la S Pen anche al nuovo Galaxy Z Fold 5, proprio come avvenuto nei mesi scorsi con il Galaxy S22 Ultra. Secondo quanto rumoreggiato, il futuro pieghevole potrebbe essere meno sottile e leggero rispetto al precedente modello, andando però a integrare per la prima volta una fessura dedicata a ospitare lo stylus; allo stesso tempo, ci sono rumor che smentiscono questa eventualità, giustificata da una scelta dettata dall'ergonomia.

La S Pen di Samsung in arrivo anche per Galaxy Z Fold 5?

Inizialmente si vociferava che, come avvenuto da Samsung Galaxy S22 Ultra, il nuovo pieghevole dell'azienda coreana potesse non necessitare più di una cover apposita per riporre la S Pen. Un accessorio che ben si sposa con lo schermo più grande dei pieghevoli Samsung, ma la sfida è sempre quella di integrare al meglio lo slot per non rovinare forme e design dello smartphone.

In realtà, per le ultime indiscrezioni Samsung avrebbe deciso di abbandonare lo slot S Pen su Samsung Galaxy Z Fold 5. Stando a quanto riportato dai media coreani, la compagnia avrebbe valutato che la sua adozione avrebbe implicato uno spessore troppo pronunciato, compromettendo l'usabilità del pieghevole; Samsung avrebbe anche valutato di ridurre lo spessore della S Pen per ovviare al problema, ma ciò comprometterebbe la sua usabilità ed ergonomicità.

In compenso, ciò le avrebbe permesso di realizzare un pieghevole più compatto, con un peso di 250 grammi e uno spessore di 13,44 mm da chiuso, rispetto ai 263 grammi e ai 14.2 mm di Z Fold 4. Un miglioramento sicuramente gradito ma non da record, considerando che Huawei Mate X3 pesa 240 grammi ed è spesso 11,8 pur avendo certificazione IPX8 e cerniera che si piega a varie angolazioni. Al contempo, chi si aspetta novità per lo schermo esterno potrebbe rimanere deluso, mentre sono attese importanti modifiche per quello interno.

