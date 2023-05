Prime immagini di Xiaomi 14 Pro, il display sarà quasi perfetto

Ci separano ancora molti mesi dal suo lancio, ma si rincorrono già voci su Xiaomi 14 e 14 Pro, quelli che rappresenteranno la prossima generazione di fascia alta per Xiaomi. E come ogni volta che deve uscire un nuovo top di gamma Xiaomi, in rete si sprecano le indiscrezioni che da qualche mese a questa parte ci accompagneranno al momento dell'annuncio. Questa volta a parlarne è Ice Universe, noto leaker di settore, che ha postato su Twitter quella che potrebbe essere la prima immagine render del modello Pro.

Xiaomi 14 Pro rivelato nei primi render: ecco come sarà la parte frontale

Quello che vediamo è un render realizzato sulla base di come dovrebbe evolversi Xiaomi 14 Pro, perlomeno nella parte frontale che è l'unica che ci viene mostrata. Al giorno d'oggi c'è poco da innovare sul davanti, e nonostante ci siano modelli che già lo fanno Xiaomi avrebbe preferito non affidarsi alla fotocamera sotto allo schermo, che fintanto non sarà al pari delle soluzioni più tradizionali rimarrà esclusiva della serie MIX (vedasi MIX Fold 3). Se lo stile punch-hole centrale rimarrebbe invariato, così come i bordi curvi, avremmo invece una riduzione delle cornici, specialmente nella parte inferiore per il cosiddetto “mento”, apparentemente alla pari con le altre cornici per restituire un look simmetrico.

Nonostante lo schermo curvo potrebbe far storcere il naso ad alcuni, questa ottimizzazione estetica farà gola a tutti coloro, così come le migliorie previste per fotocamera, batteria e ricarica. Rimane la curiosità su come sarà fatta la parte posteriore, viste le affermazioni azzardate della dirigenza Xiaomi.

