Snapdragon 8 Gen 3: sarà di Redmi uno dei primi ad averlo

Pare sempre più vicino il lancio di Redmi K60 Ultra, l'ultimo modello della serie che poi passerà al capitolo Redmi K70, che prevedibilmente conosceremo a fine 2023. Nel frattempo, avremo tutta quella sequela di smartphone, Xiaomi e non, che approfitterà della fine dell'esclusività dello Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy di Samsung che Qualcomm “trasformerà” in Snapdragon 8+ Gen 2 per tutti loro. Ma in tanti stanno attendendo lo Snapdragon 8 Gen 3, il prossimo capitolo della serie targata Qualcomm che alzerà ulteriormente l'asticella.

La serie Redmi K70 attende lo Snapdragon 8 Gen 3 a braccia aperte

Come ogni volta, anche a fine anno lo Snapdragon 8 Gen 3 farà il suo debutto prima sui marchi cinesi come Xiaomi, Motorola, OPPO, vivo e sub-brand annessi, ma chi sarà effettivamente il primo? A darci un indizio è il noto leaker Digital Chat Station, che su Weibo punta l'attenzione verso il succitata serie Redmi K70, che come il suo predecessore sarebbe uno dei primi a fare utilizzo delle nuove soluzioni Qualcomm. Probabilmente non con il modello base ma più prevedibilmente Redmi K70 Pro, visto che è quasi certo che ci saranno più modelli K70.

Appuntamento al 2023 Snapdragon Tech Summit, quando il chipmaker svelerà ufficialmente lo Snapdragon 8 Gen 3, un SoC che si prospetta sarà nuovamente il più potente di tutti. Ma il primo in assoluto a montarlo potrebbe non essere targato Redmi, bensì la serie Xiaomi 14.

