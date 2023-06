OnePlus Nord 3 anticipato da Amazon: ormai manca solo il debutto

Il nuovo OnePlus Nord 3 sembra essere dietro l'angolo: Amazon India ha pubblicato un microsito dedicato al dispositivo e inoltre ha anche confermato la data di presentazione dedicata ai nuovi auricolari Nord. In aggiunta le ultime indiscrezioni sostengono che lo smartphone non sarà solo ma arriverà insieme a OnePlus Nord CE 3.

OnePlus Nord 3 e Nord CE 3 sono a un passo dal debutto: arrivano anche i teaser di Amazon

In queste ore la divisione indiana di Amazon ha pubblicato una pagina dedicata al lancio del nuovo modello della serie Nord. Non è stata ancora svelata la data d'uscita, ma i teaser mostrano un breve scorcio del telefono, quanto basta per confermare la presenza dell'Alert Slider. Lo switch fisico è presente solo a bordo dei dispositivi top e quelli di fascia medio-alta: un'ennesima “conferma” del fatto che si tratti di OnePlus Nord 3.

Inoltre, la compagnia asiatica ha annunciato la data di presentazione degli auricolari true wireless Nord Buds 2R: il lancio è fissato per il 5 luglio e viene da chiedersi se arriveranno da soli oppure insieme a Nord 3.

Tornando al nuovo smartphone, il microsito di Amazon India fa riferimento ad un solo dispositivo in arrivo; nonostante ciò si vocifera che durante il medesimo evento troverà spazio anche OnePlus Nord CE 3. Quest'ultimo è stato protagonista di un leak corposo, che ha svelato quasi tutto.

Il prossimo Nord 3 dovrebbe essere la versione Global di Ace 2V, lanciato in Cina a inizio anno. Di conseguenza dovremmo avere uno schermo AMOLED da 6,74″ 1.5K a 120 Hz, un chipset Dimensity 9000, 5.000 mAh di batteria con ricarica da 80W ed una fotocamera da 50 MP. Per quanto riguarda il modello minore Nord CE 3 si vocifera di un display AMOLED da 6,7″ a 120 Hz, lo Snapdragon 782G, ricarica rapida da 80W ed una fotocamera Sony IMX890 da 50 MP con OIS.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le