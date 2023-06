OnePlus Nord CE 3 sempre più vicino: un nuovo leak svela tutto

Quest'anno OnePlus ha presentato il nuovo Nord CE 3 Lite, ma non ha ancora lanciato la versione standard del dispositivo. Al momento manca una conferma ufficiale al debutto dello smartphone, ma un noto insider si è già dato da fare pubblicando le specifiche tecniche complete: ecco che cosa possiamo aspettarci dal prossimo OnePlus Nord CE 3!

OnePlus Nord CE 3 senza segreti: ecco le presunte specifiche complete

Nord CE 3 Lite

Ovviamente, come al solito in questi casi, l'ultima parola spetta sempre all'azienda: le specifiche tecniche di OnePlus Nord CE 3 sono frutto di un leak, quindi restiamo in attesa di una conferma ufficiale da parte della casa di Pete Lau. In realtà le prime voci sulle specifiche del dispositivi risalgono allo scorso novembre, ma in questo caso abbiamo varie caratteristiche differenti.

OnePlus Nord CE 3 arriverà in versione Global prossimamente: il dispositivo presenta il nome in codice Ziti e dovrebbe essere equipaggiato con uno schermo flat Fluid AMOLED da 6,7″ con refresh rate a 120 Hz e luminosità di picco fino a 950 nit. Il tutto sarebbe mosso dallo Snapdragon 782G, con memorie RAM fino a 12 GB (LPDDR4X, fino a 16 GB tramite Virtual RAM).

Le indiscrezioni continuano citando una batteria da 5.000 mAh con ricarica SuperVOOC da 80W, la presenza dell'NFC e di un sensore IR. Il dispositivo avrebbe un frame in plastica e mancherebbe l'Alert Slider; le colorazioni disponibili sarebbero due (Aqua Surge e Grey Shimmer). Lato software avremmo la OxygenOS 13.1 con 2 anni di aggiornamenti Android e 3 anni di patch di sicurezza.

Concludiamo con il comparto fotografico, composto da una tripla fotocamera da 50 + 8 + 2 MP con un sensore principale Sony IMX890 con OIS, ultra-wide da 112° e una lente macro da 4 cm.

Per non manca ancora una data ma il debutto di OnePlus Nord CE 3 non dovrebbe essere lontano (vista anche l'entità del leak).

