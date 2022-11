OnePlus Nord CE 3 svelato: SoC Qualcomm e 108 MP

Dopo aver assistito alla presentazione di Nord N300 e in vista del top Nord 3, OnePlus Nord CE 3 sarà il futuro capitolo che andrà ad aggiungersi alla gamma Nord. Nonostante l'imminente lancio di Snapdragon 8 Gen 2 accenda i riflettori su OnePlus 11, in cantiere c'è anche un nuovo modello per la fascia media del mercato.

OnePlus Nord CE 3 sta arrivando: ecco le specifiche secondo gli ultimi leak

A svelare come sarà fatto OnePlus Nord CE 3 ci ha pensato OnLeaks, noto leaker di settore che è solito pubblicare anche con largo anticipo le immagini render dei futuri smartphone. Questa volta non ci sono immagini bensì tanti dettagli sulla scheda tecnica di Nord CE 3, che questa volta non si baserà su soluzioni MediaTek bensì sullo Snapdragon 695 5G, lo stesso chipset già presente su OnePlus Nord N20 e Nord CE 2 Lite. Per chi non lo conoscesse, è un SoC a 6 nm con CPU octa-core Kryo fino a 2,2 GHz e GPU Adreno 619.

Secondo quanto trapelato, lo schermo sarebbe un IPS LCD da 6,7″ Full HD+, quindi più ampio e con refresh rate aumentato da 90 a 120 Hz; le memorie sarebbero da 8/12 GB di RAM LPDDR4X e 128/256 GB di spazio d'archiviazione, mentre la batteria aumenterebbe da 4.500 a 5.000 mAh con ricarica rapida a 67W. Infine, ci sarebbe anche novità in ambito fotografico, con un comparto da 108+2+2 MP con macro e sensore di profondità e una selfie camera da 16 MP.

OnePlus Nord CE 2

Non sappiamo ancora quando sarà presentato OnePlus Nord CE 3, ma non dovrebbe mancare molto al suo lancio ufficiale, nella speranza che il prezzo non salga rispetto ai 359€ chiesti per Nord CE 2.

