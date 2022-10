OnePlus Nord N300 ufficiale: è il nuovo smartphone killer della fascia media

OnePlus rinnova la serie Nord con un nuovo medio-gamma dalle caratteristiche decisamente interessanti per la fascia di prezzo in cui si inserisce, diventando uno degli smartphone più competitivi del momento. OnePlus Nord N300 è un vero must-have per chi è alla ricerca di un dispositivo dal design sobrio, specifiche che permettono l'utilizzo in diversi scenari e un prezzo che non superi i 250$.

OnePlus Nord N300: tutto quello che c'è da sapere

Design e display

OnePlus Nord N300 abbandona le linee del suo predecessore per avvicinarsi a quelle di N20 SE, assumendo un aspetto molto più premium nonostante la fascia di prezzo in cui si inserisce. Il design è elegante, con un corpo sottile, angoli arrotondati, bordi piatti ed una finitura opaca.

Mentre il lato posteriore dello smartphone è caratterizzato dalla presenza di un modulo fotografico rettangolare all'interno del quale sono posizionati due grandi obiettivi e il flash LED, frontalmente OnePlus Nord N300 sfoggia un bel display LCD da 6.56″ con risoluzione HD+, frequenza di aggiornamento di 90 Hz e presenta un drop notch per la selfie-camera.

Specifiche tecniche

Partiamo subito da uno degli aspetti più interessanti del nuovo dispositivo. Questo, infatti, è il primo smartphone del brand negli Stati Uniti ad essere mosso da un processore MediaTek, più nello specifico dal Dimensity 810. Il tutto è supportato da 4 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione interna espandibile con microSD, quanto basta per giocare, intrattenersi e svolgere le solite attività giornaliere.

Dal punto di vista del comparto fotografico, OnePlus Nord N300 presenta una doppia fotocamera esterna con sensore principale da 48 MP (un bel passo avanti rispetto al sensore da 13 MP del modello precedente) e un obiettivo di profondità da 2 MP, mentre la fotocamera frontale è da 16 MP.

Altre caratteristiche comprendono una grande batteria da 5.000 mAh con supporto per la ricarica rapida da 33W, mini-jack per le cuffie e supporto per le reti 5G.

OnePlus Nord N300 – Disponibilità e prezzo

OnePlus Nord N300 resta un'esclusiva per il mercato statunitense. Qui, lo smartphone potrà essere acquistato a partire dal prossimo 3 novembre in esclusiva con T-Mobile e Metry by T-Mobile al prezzo di 228$, ovvero di appena 230€ al cambio.

