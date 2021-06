OnePlus Nord N200 è ufficiale: il 5G arriva anche nella fascia economica

Il produttore cinese ha annunciato l'arrivo del suo nuovo entry level OnePlus Nord N200, il quale porta con sé il supporto al 5G ed arriva sul mercato statunitense ad un prezzo super vantaggioso. Cos'altro ci aspetta dal prossimo dispositivo del brand? Andiamo a scoprire tutti i dettagli!

OnePlus Nord N200 5G: tutto quello che c'è da sapere

Design e display

La conferma dell'esistenza dello smartphone e del suo nome commerciale è arrivata nientemeno che da Pete Lau, CEO e fondare della casa cinese. Durante un'intervista, il dirigente ha annunciato il lancio di OnePlus Nord N200 5G, un medio-base gamma dalle ottime potenzialità. Annunciato ad ottobre 2020, il modello Nord N100 (qui trovate la nostra recensione) ha debuttato con specifiche modeste e rappresenta l'ingresso nel mondo di OnePlus (a meno di 150€). Ora il nuovo entry level è finalmente ufficiale e porta con sé varie migliorie. Con il secondo capitolo l'azienda ha deciso di alzare il tiro e di introdurre appunto il supporto al 5G. In termini di design il dispositivo adotta uno stile simile a quello della serie 9 (ben diverso da quello del modello Nord CE).

Lato display abbiamo un pannello LCD IPS da 6.49″ con risoluzione Full HD+ (il precedente era solo HD+), mantenendo però il refresh rate a 90 Hz, rapporto in 20:9, densità di 405 PPI ed un vetro con curvatura 2.5D. La selfie camera è integrata in un punch-hole posizionato nell'angolo in alto a sinistra. Le dimensioni sono di 163.1 x 74.9 x 8.3 mm per un peso di 189 grammi; il lettore d'impronte è presente e posizionato di lato.

Hardware e fotocamera

Per quanto riguarda la parte hardware, a muovere OnePlus Nord N200 abbiamo il chipset Snapdragon 480 di Qualcomm, soluzione 5G abbordabile; il SoC è dotato della GPU Adreno 619 ed è accompagnato da 4 GB di RAM LPDDR4X e 64 GB di storage UFS 2.1 (espandibile tramite microSD). La batteria è un'unità da 5.000 mAh con ricarica rapida da 18W; infine non manca Android 11, sotto forma di OxygenOS 11.

Su Geekbench sono stati caricati quelli che dovrebbero essere i primi benchmark del dispositivo, siglato come DE2117. Abbiamo performance contenute, più che ovvio, vista la natura dello smartphone.

In merito al comparto fotografico si parla di una selfie camera da 16 MP (f/2.05) mentre il pacchetto principale comprende un triplo modulo da 13 + 2 + 2 MP (f/2.2-2.4-2.4), con macro e monocromatico. Concludiamo con la connettività, basata su un modulo Dual SIM 5G, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.1, GPS, Type-C, mini jack da 3.5 mm. Ovviamente non manca l'NFC per i pagamenti, ormai indispensabile anche a bordo dei modelli più economici.

Prezzo e data di uscita

Il nuovo entry level OnePlus Nord N200 5G è stato annunciato tramite rivenditori USA e sarà in vendita – sotto forma di preordini – a partire da venerdì 25 giugno, al prezzo di 239.99$, ossia circa 198€ al cambio attuale; il lancio è fissato solo per USA e Canada, ma è probabile che il piccolo di casa arrivi anche in Europa (ma al momento mancano conferme).

