Nothing Phone (1) batte anche iPhone 14: è il più difficile da riparare

Uno YouTuber specializzato in teardown ha stilato la classifica degli smartphone sui cui è più difficile andare ad effettuare interventi di riparazione nel caso in cui si rompesse qualcosa. Il vincitore, in negativo, è risultato Nothing Phone (1).

Nothing Phone (1) si aggiudica il premio di smartphone meno riparabile

Hugh Jeffreys, noto YouTuber specializzato in smontaggio e riparazione degli smartphone, ha realizzato una particolare classifica dei dispositivi che ha analizzato nel corso del 2022, evidenziando i prodotti migliori e quelli peggiori in termini di riparabilità.

Nothing Phone (1), primo smartphone della nuova compagnia di Carl Pei, ha vinto la palma d'oro di telefono meno riparabile del 2022, superando di gran lunga anche la concorrenza di iPhone 14.

Rispetto ai convenzionali smartphone Android, riparare lo smartphone di Nothing potrebbe essere un vero incubo. Per esempio, la sostituzione del display porta al malfunzionamento del sensore delle impronte digitali che non può essere ricalibrato.

La serie di iPhone 14, invece, guadagna il secondo posto principalmente per questioni di software. Per scoraggiare gli interventi di terze parti, infatti, Apple ha introdotto dei blocchi strategici nel sistema operativo che impediscono a parti non originali di funzionare correttamente.

Tuttavia, anche Google Pixel 7 Pro è risultato un po' più difficile da riparare rispetto al solito a causa del vetro posteriore incollato alla cornice.

