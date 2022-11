OnePlus 11 senza segreti: tutte le specifiche svelate

Da qualche anno, la fascia alta del brand cinese ha cambiato i suoi connotati, e il prossimo top di gamma ne sarà l’ennesima dimostrazione. I tempi in cui la compagnia lanciava pochi modelli all’anno sono passati: soltanto nel 2022 abbiamo avuto qualcosa come 6 device, con una serie 10 orfana di un terminale base ma ricca di versioni differenti, visto anche il passaggio della serie Ace da OPPO a OnePlus. Vediamo quindi quali dovrebbe essere le novità del top di gamma OnePlus 11 (Pro) tra specifiche tecniche, prezzo e uscita sul mercato!

Aggiornamento 1/11: trapelano le specifiche tecniche della fotocamera di OnePlus 11. Trovate tutti i dettagli nella sezione “Fotocamera”.

OnePlus 11 (Pro): tutto quello che sappiamo finora

Design e display

Partiamo subito con una precisazione importante: secondo un noto insider la prossima generazione avrà solo un top di gamma ed arriverà sul mercato come OnePlus 11, senza la dicitura Pro. Resta da vedere se sarà effettivamente così e intanto terremo conto di entrambi i nomi per le nostre considerazioni.

The upcoming OnePlus Pro model is called OnePlus 11. — Max Jambor (@MaxJmb) October 17, 2022

Grazie alle immagini pubblicate in rete dall’affidabile OnLeaks, possiamo già sapere come sarà fatto esteticamente OnePlus 11 (Pro): si tratta di un leak ma abbiamo comunque a che fare con un insider solitamente affidabile. Per il pannello posteriore, OnePlus avrebbe deciso di riproporre un modulo fotografico che si congiunge con il frame laterale, ma questa volta con una sezione circolare per contenere la sensoristica.

Le ultime novità offrono qualche dettaglio in più sulle varie caratteristiche: il display dovrebbe essere un’unità curva AMOLED da 6,7″ 2K (3.216 x 1.440 pixel), una soluzione LTPO 3.0 con protezione Corning Gorilla Glass Victus e sensore d’impronte integrato. Per il refresh rate si parla di un massimo di 120 Hz mentre la selfie camera trova spazio all’interno di un punch hole. Dovrebbe rimanere la certificazione IP68 così come l’Alert Slider, che potrebbe confermarsi esclusiva dei soli modelli Pro dei top di gamma OnePlus.

Caratteristiche e specifiche tecniche

L’insider DigitalChatStation riporta la sigla PHB110, utile da conoscere per quando il top di gamma comparirà nelle varie piattaforme di benchmark.

Seppur non sia ancora stato presentato, è abbastanza scontato che a bordo di OnePlus 11 (Pro) troveremo lo Snapdragon 8 Gen 2. Non dovrebbe essere il primo, ma si vocifera che avrà nuovamente processo produttivo TSMC a 4 nm. A cambiare dovrebbe essere l’interno, con una CPU octa-core Kryo (1 x Cortex-X3 + 2 x Cortex-A720 + 2 x Cortex-A710 + 3 x Cortex-A510) e una GPU Adreno 740, per una potenza aumentata del +10% e un’efficienza energetica complessiva migliorata del +15%.

Lato memorie ci aspettiamo tagli da 8/12/16 GB di RAM LPDDR5X e 128/256/512 GB di spazio d’archiviazione UFS 4.0 non espandibile. Il reparto connettività comprenderebbe il nuovo modem Snapdragon X70 5G, oltre a Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, GPS/A-GPS/GLONASS/Galileo a doppia frequenza e USB Type-C 3.1. Fra le specifiche aggiuntive troviamo anche speaker stereo, sistema di dissipazione a camera di vapore e feedback aptico X-Axis.

Per la batteria, gli ultimi leak parlano di un’unità da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida Warp Charge cablata fino a 100W, con supporto a quella wireless (anche inversa). Sembra strano non vedere la tecnologia da 150W, presente a bordo del modello 10T, quindi restiamo in attesa di ulteriori novità.

Per quanto riguarda il software, è pressoché sicura la presenza dell’ultima OxygenOS 13 basata su Android 13.

Fotocamera

Il comparto fotografico di OnePlus 11 (Pro) sarebbe composto da una rinnovata tripla fotocamera Hasselblad. I sensori sarebbero da 50+48+32 MP, comprensivi dell’inedito sensore primario Sony IMX890, lo stesso che troveremo su OPPO Find X6 Pro. Gli altri sensori sarebbero un ultra-grandangolare Sony IMX581 e un teleobiettivo Sony IMX709 con zoom ottico 2x e OIS; inoltre, si parla di una selfie camera anch’essa da 32 MP.

Prezzo e data d'uscita

Non c’è ancora una data di presentazione ufficiale per OnePlus 11 (Pro) e le indiscrezioni sono contrastanti: da un lato si vocifera di un lancio nel corso del Q4 2022 (presumibilmente verso fine anno) mentre dall’altro l’uscita sarebbe attesa durante il primo trimestre del 2023. Anche sul prezzo, per il momento non sono ancora trapelate informazioni.

Mentre siamo in attesa di ulteriori novità sul dispositivo, già si parla anche di OnePlus 11R: ecco il nostro approfondimento dedicato.

