L’audio spaziale arriva su Google Pixel 7 con l’aggiornamento di gennaio 2023

Con il primo aggiornamento del 2023, Google porta sugli smartphone della serie Pixel 7 l'audio spaziale, come promesso in occasione del rilascio del precedente feature drop. L'update di gennaio 2023 si occupa anche di risolvere alcuni problemi e apportare miglioramenti alla sicurezza.

Grazie a questo nuovo aggiornamento per Google Pixel 7, lo smartphone prodotto dalla compagnia di Mountain View guadagna il supporto all'audio spaziale, che potrà essere utilizzato anche con tutti i dispositivi audio compatibili, come cuffie e casse esterne.

Tra le altre novità troviamo anche il miglioramento del riconoscimento delle impronte digitali e la risoluzione di alcuni fastidiosi bug che impedivano la corretta connessione dei dispositivi Bluetooth o la riattivazione del telefono dallo standby.

L'aggiornamento di sistema di gennaio 2023 per Google Pixel 7 introduce nuovi miglioramenti, funzioni e bug fix per gli smartphone prodotti dalla compagnia della grande G. Ecco tutta le novità:

Audio

Aggiunto il supporto per l'audio spaziale con dispositivi e accessori compatibili

Biometrica

Miglioramenti per il riconoscimento delle impronte digitali e la risposta in alcune condizioni

Bluetooth

Risolto un problema che impediva ad alcuni dispositivi di connettersi in modalità Low Energy

Risolto un problema che impediva la riproduzione audio su cuffie e accessori connessi in determinate condizioni

Fotocamera

Risolto un problema che occasionalmente causava la corruzione o la distorsione delle foto scattate con lo zoom

Display e grafica

Risolto un problema che impediva la riattivazione del display

Interfaccia utente

Risolto un problema che causava la visualizzazione della UI in modalità landscape anche in verticale

Per installare il nuovo aggiornamento non dovrete far altro che recarvi nella sezione “Aggiornamenti di sistema” del vostro Google Pixel. Vale la pena ricordare che, con lo scorso aggiornamento, gli utenti di Pixel 7 hanno guadagnato la possibilità di sfruttare gratuitamente la VPN di Google.

