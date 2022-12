La VPN di Google arriva su Pixel 7 con il più grande aggiornamento di sempre

Come ogni primo lunedì del mese, Google ha pubblicato un nuovo aggiornamento software per gli smartphone della serie Pixel 7. Questo aggiornamento, tuttavia, è diverso dagli altri: il Pixel Feature Drop di dicembre 2022 è infatti il più grande aggiornamento finora arrivato sui nuovi telefoni di Google.

Feature Drop di dicembre: l'aggiornamento più grande di sempre per Google Pixel 7

Grazie a questo nuovo aggiornamento, su tutti i Pixel 7 e Pixel 7 Pro (qui la nostra recensione) è finalmente disponibile la VPN by Google One, gratuita per tutti i possessori degli ultimi smartphone dell'azienda di Mountain View (servizio già incluso nell'abbonamento Platinum di Google One).

Anche sicurezza e privacy ricevono nuovi miglioramenti: il feature drop infatti unifica alcune schermate delle impostazioni di Android per mostrare in un'unica pagina tutte le funzioni dedicate alla protezione dello smartphone.

Con “Clear Calling“, invece, il processore Tensor G2 dei Pixel 7 si occuperà di rendere più chiara e nitida la nostra voce durante le telefonate, mentre Pixel Recorder potrà finalmente identificare ogni persona che parla per trascrivere in modo chiaro il discorso.

Anche Pixel Watch si arricchisce di nuove funzioni grazie a questo aggiornamento: l'integrazione con Fitbit Sleep Profile permette di monitorare meglio il sonno e fornire maggiori dettagli su ogni aspetto del nostro riposo.

Nei primi mesi del 2023, invece, arriverà anche il supporto per l'audio spaziale per le Pixel Buds Pro (che abbiamo recensito qui) connesse ovviamente a Pixel 7 e 7 Pro, oppure a Pixel 6 e 6 Pro.

Per scaricare questo nuovo aggiornamento non dovrete far altro che controllare la sezione “Aggiornamenti di sistema” tramite le impostazione del vostro smartphone firmato Google.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il