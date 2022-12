Xiaomi conferma: MIUI 14 su modelli vecchi, ma Samsung fa di meglio

Di tutti i produttori Android al mondo, Xiaomi è una di quelle che si sta dimostrando meno reattiva nell'aggiornare alla MIUI 14 e quindi ad Android 13 i suoi smartphone. Nel momento in cui sto scrivendo questo articolo, pochissimi modelli possono contare sull'ultimo update e solamente in fase Beta, nell'attesa che la versione stabile venga rilasciata. Sicuramente non aiuta il rinvio dell'evento di lancio della serie Xiaomi 13, assieme a cui avrebbe dovuto essere presentata ufficialmente la nuova edizione della MIUI. Ci vorrà ancora qualche giorno prima di conoscerla definitivamente, ma sappiamo già quali modelli dovrebbero ricevere il major update, anche grazie alle informazioni forniteci dalla stessa azienda.

L'aggiornamento MIUI 14 arriverà anche su alcuni ex top di gamma Xiaomi, ma c'è ancora strada da fare

In risposta ai dubbi della community, lo stesso Zhang Guoquan, capo del dipartimento software di Xiaomi, ha confermato l'arrivo della MIUI 14 su alcuni ex top di gamma. Il riferimento è diretto alla serie Xiaomi Mi 10, che adesso è certo verrà aggiornata alla nuova versione della MIUI basata su Android 13. Non vengono specificati i modelli esatti, ma immaginiamo che l'aggiornamento arriverà sicuramente su Mi 10, Mi 10 Pro, Mi 10 Ultra e Mi 10S; dovrebbe arrivare anche su Xiaomi Mi 10T e Mi 10T Pro, che ricordiamo in Cina esistono sotto forma di Redmi K30S Ultra, mentre è più improbabile che lo vedremo su Mi 10 Lite.

Quando parliamo di smartphone come Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro, parliamo di modelli arrivati sugli scaffali nel 2010 con MIUI 11 e Android 10, pertanto l'aggiornamento a MIUI 14 e Android 13 segnerà il terzo major update Android, un passo in avanti rispetto al passato. Non ci sono ancora tempistiche, ma considerato quanto visto finora è probabile che se ne riparlerà nel corso del prossimo anno (salvo sorprese).

Nel frattempo, la diretta rivale Samsung continua a dimostrare di essere una spanna avanti, avendo già rilasciato Android 13 per la sua controparte, la serie Galaxy S20; senza contare che, mentre l'aggiornamento Samsung è basato sulla nuova One UI 5.0, quelli rilasciati finora da Xiaomi sono ancora fermi alla scorsa MIUI 13. In attesa di capire come si muoverà la compagnia cinese, se volete scoprire se il vostro smartphone Xiaomi riceverà la MIUI 14 potete consultare l'articolo dedicato.

