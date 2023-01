Google Pixel 6 Pro al miglior prezzo su Amazon: anno nuovo, nuova occasione!

Anche se la nuova generazione di Pixel è ormai tra noi, il precedente top di gamma della serie resta sempre un flagship coi fiocchi. Siete in cerca della migliore occasione per risparmiare sull'acquisto di Google Pixel 6 Pro, con un'offerta lampo o codice sconto? Allora eccovi serviti con una promo da prendere al volo: il top scende al miglior prezzo su Amazon!

Google Pixel 6 Pro al minimo Amazon: il nuovo anno comincia alla grande

In termini di design, Google Pixel 6 Pro non passa di certo inosservato: lo stile della serie è ormai iconico ed è impossibile non notare anche l'ampio schermo OLED da 6.7″ QHD+ ultra fluido (fino a 120 Hz).

La compagnia statunitense ha utilizzato il suo chipset proprietario Tensor, mentre per il comparto fotografico ha optato per un sensore principale da 50 MP Quad Bayer con Octa PD, accompagnato da un teleobiettivo d a 48 MP ed un modulo ultra-wide da 12 MP. Bello e performante sotto tutti i punti di vista!

Il miglior prezzo del momento per Google Pixel 6 Pro arriva da Amazon: solo 521€ per mettere le mani su uno dei migliori Android in circolazione.

