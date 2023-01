Eleglide Coozy ha un nuovo minimo: per la prima volta sotto i 500€!

Voglia di mandare in pensione il vostro monopattino elettrico e passare a qualcosa di nuovo? Allora Eleglide Coozy è la soluzione per la mobilità green perfetta per le vostre esigenze: un prodotto completo ed solido, perfetto per gli spostamenti in città (ma non solo) e proposto ad un prezzo super con codice sconto ed un regalo interessante!

Eleglide Coozy: il monopattino elettrico è in offerta con codice sconto e spedizione EU

La nuova soluzione del brand arriva con una capiente batteria da 450 Wh, in grado di offrire fino a 50/55 Km di autonomia; Eleglide Coozy è dotato di un motore da 350W, con una potenza massima di 540W ed una velocità fino a 25 Km/h, ruote da 10″, doppio sistema di frenata (E-ABS e freno a disco posteriore), controlli smart ed un pratico display. Sicurezza al top con un faretto frontale, una luce posteriore e due LED di posizione.

Inoltre l'ampia pedana (larga 19 cm) permette di guidare in tutta comodità, senza sforzi. Per concludere, segnaliamo la presenza di un meccanismo a doppia chiusura, che consente di piegare il dispositivo in modo rapido e sicuro.

Il monopattino elettrico Eleglide Coozy scende di prezzo su Geekbuying grazie al codice sconto dedicato. Inoltre è presente la spedizione rapida direttamente dai magazzini europei dello store, per la massima celerità. Di seguito trovate sia il link alla pagina del prodotto che il coupon da utilizzare per risparmiare.

