Tutta la potenza di NVIDIA RTX 4080 sul vostro smartphone con GeForce Now

In occasione del CES 2023, NVIDIA ha annunciato il nuovo abbonamento Premium GeForce Now, che vi consentirà di sfruttare tutta la potenza di una scheda video RTX 4080 direttamente dal palmo della vostra mano. Il servizio di gaming in streaming, infatti, è disponibile anche sugli smartphone Android e vi permette di giocare a tutta la vostra libreria di titoli PC tramite il cloud.

GeForce Now Ultimate: il vostro smartphone diventa 5 volte più potente di una Xbox Series X

Il nuovo tier di abbonamento Ultimate di GeForce Now mette a disposizione dei giocatori i SuperPODs equipaggiati con le nuove RTX 4080, in grado di fornire una potenza superiore di cinque volte a quella di una classica Xbox Series X.

Il nuovo abbonamento, inoltre, permette anche di sfruttare al meglio le tecnologie del Ray Tracing, DLSS 3 e Reflex, che migliorano la grafica di gioco, la fluidità e la reattività ai comandi (con una latenza inferiore ai 40 millisecondi).

Sul vostro smartphone, come su PC o dispositivi smart supportati, potrete giocare in 4K e 120 FPS ad oltre 1500 giochi attualmente supportati dal servizio: sono ovviamente inclusi i migliori titoli di Electronic Arts e Ubisoft, oppure i più grandi free-to-play come Fortnite e Genshin Impact (di cui è arrivato anche un Galaxy Z Fold 4 a tema).

L’abbonamento di GeForce NOW Ultimate è disponibile da oggi per i nuovi utenti a 19.99€ al mese o 99.99€ per sei mesi, ed è possibile abbonarsi tramite app oppure sito ufficiale.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il