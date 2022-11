È Genshin Impact mania: ora tocca a Samsung Galaxy Z Fold 4

Che lo vogliate o no, il futuro del gaming è freemium: lo prova il successo stratosferico di titoli mobile come Genshin Impact. L'action MMO RPG cinese è diventato celebre per il suo mondo aperto liberamente esplorabile, i personaggi iconici, un sistema di combattimento fluido e coinvolgente ed uno stile che ricorda molto Breath of the Wild. Tanti i produttori che hanno dato il via a collaborazioni; quella di oggi vede Samsung Galaxy Z Fold 4 in versione Genshin Impact, fresca di lancio in patria!

Samsung Galaxy Z Fold 4 x Genshin Impact avvistato: design, confezione ed accessori

Come anticipato in apertura, di recente abbiamo messo gli occhi su vari dispositivi dedicati al celebre gioco di ruolo mobile: OnePlus Ace Pro, OnePlus 9RT, POCO Buds Pro, Redmi Buds 3 Pro. Ora perfino il colosso tecnologico mondiale per eccellenza ha ceduto al fascino di questo titolo, con Samsung Galaxy Z Fold 4 x Genshin Impact Edition.

Al momento la versione speciale è stata lanciata solo in Corea del Sud ed è dedicata a Ganyu, personaggio Cryo. Proprio per questo motivo il terminale arriva con una colorazione unica che presenta vari accenni in blu.

La confezione comprende anche vari gadget, tra cui una cover protettiva sempre a tema. Oltre allo smartphone pieghevole, Samsung ha svelato anche le Galaxy Buds 2 Pro dedicate al gioco, anche in questo caso con il medesimo stile.

Entrambi i prodotti sono stati presentati in occasione Global Game Exhibition G-STAR 2022; le specifiche dello smartphone restano invariate ma per ora il prezzo di vendita e la disponibilità fuori dalla Corea del Sud sono ancora un mistero.

Non appena ne sapremo di più, provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutte le novità. Nel frattempo, eccovi la nostra recensione del pieghevole di Samsung!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il