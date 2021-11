OnePlus 9RT: ecco la versione speciale a tema Genshin Impact

Il nuovo arrivato del brand cinese ha riscosso già un bel po' di consensi da parte del pubblico asiatico ma ora è pronto a fare il bis con la versione speciale OnePlus 9RT x Genshin Impact, realizzata in partnership con miHoYo e caratterizzata da una confezione pensata ad hoc (e ricca di accessori).





Se siete amanti di Genshin Impact allora di certo troverete interessante la collaborazione tra il celebre titolo e la compagnia di Pete Lau, con una versione speciale di OnePlus 9RT. Purtroppo il dispositivo viene proposto della sua colorazione Sky Blue (già presente nel catalogo insieme a quelle Black e Silver) e l'unica novità è rappresentata dalla confezione di vendita. Il box è dedicato al personaggio di Sucrose e contiene una cover protettiva ed una ventola di raffreddamento per lo smartphone, insieme ad altri gadget a tema. Inoltre sono previsti anche contenuti per Geshin Impact (risorse da riscattare in-game) ed un tema personalizzato per l'interfaccia dello smartphone.

1 di 4

OnePlus 9RT x Genshin Impact viene proposto al prezzo di circa 512€ al cambio (3.799 yuan) per la versione da 12/256 GB. Le vendite partiranno – solo in Cina – dal prossimo 5 novembre ma sarà disponibile solo un numero limitato di unità. Per quanto riguarda invece la versione Global di OP 9RT (per l'India), al momento tutto tace ma è probabile che non manchi molto al debutto.

