Samsung presenta il nuovo proiettore Freestyle: trasforma la casa in un cinema!

Tra le tante novità presentate al Consumer Electronics Show di Las Vegas, una molto interessante è sicuramente il nuovo proiettore Freestyle di Samsung. Design compatto e portatile che gli permette di essere posizionato pressoché ovunque, questo dispositivo presenta diversi passi avanti rispetto la generazione precedente e arriva con una nuova tecnologia che trasforma la casa in una vera e propria sala cinematografica! Scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo.

Samsung svela il proiettore Freestyle di nuova generazione al CES di Las Vegas

Rispetto al modello precedente, il nuovo proiettore Freestyle di Samsung presenta dei miglioramenti tanto nel design quanto nelle specifiche tecniche. Il dispositivo adotta adesso un design ancora più elegante, il suo form factor leggermente più squadrato (simile al corpo di una torre) permette di inserirlo facilmente in qualsiasi stanza e di abbinarsi all'ambiente circostante.

Il proiettore è adesso dotato di una tecnologia a tre laser, offre supporto per la correzione trapezoidale automatica e per la messa a fuoco automatica e presenta la funzione di Edge Blending, che consente all'utente di collegare due proiettori Freestyle di nuova generazione e combinare le immagini in una proiezione ultra-wide con proporzioni 21:9. Altro che sala cinematografica!

Questa tecnologia può poi automaticamente eseguire la correzione trapezoidale dell'immagine e apportare modifiche per “un'esperienza cinematografica ancora più coinvolgente“.

Il funzionamento del dispositivo si basa sul sistema operativo Samsung Tizen TV: è possibile interagire con le app toccando lo schermo proiettato o tramite gesti, mentre l'accesso a Samsung Gaming Hub permette di giocare tramite PC o console o tramite servizi di streaming di giochi cloud come Amazon Luna, Microsoft Xbox Game Pass Ultimate, Nvidia GeForce Now e Utomik. Samsung Freestyle offre anche accesso alle app di SmartThings e Samsung Health.

Al momento, purtroppo, non abbiamo ancora una data di lancio e dettagli sul prezzo del nuovo proiettore. Restiamo in attesa di aggiornamenti.

