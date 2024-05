Wanbo DaVinci 1 Pro è il nuovo proiettore certificato Netflix, con Chromecast incluso

A distanza di alcune settimane dal modello Mozart 1 Pro, si torna a parlare di novità Wanbo in arrivo sullo store Geekmall. Anche questa volta si tratta di un proiettore smart, una soluzione con certificazione Netflix e Chromecast incluso: Wanbo DaVinci 1 Pro debutta in offerta lancio, subito a prezzo ribassato grazie al codice sconto dedicato.

Wanbo DaVinci 1 Pro in offerta lancio: caratteristiche e prezzo del nuovo proiettore smart

Crediti: Wanbo

Il nuovo Wanbo DaVinci 1 Pro è un proiettore smart dotato di una luminosità di 600 ANSI Lumen e risoluzione nativa in Full HD (1.080p), con il supporto alla decodifica dei video in 4K UHD. Presente all’appello la certificazione Widevine L1: si tratta di una caratteristica fondamentale dato che consente di visualizzare video in streaming in alta definizione (con Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, YouTube e non solo, vale per qualsiasi app di video). A proposito di Netflix, si tratta di un proiettore “certificato”, quindi l’applicazione dedicata a film e serie TV è integrata alla perfezione e preinstallata. Il software a bordo è Android 11, quindi con la possibilità di scaricare più di 8.000 app; è presente anche Chromecast integrato, per un’esperienza a tutto tondo.

Crediti: Wanbo

Tra le altre funzioni da segnalare troviamo l’autofocus e la correzione trapezoidale automatica, ma anche l’allineamento intelligente dello schermo e il rilevamento degli ostacoli (per adattare lo schermo in modo dinamico). Il motore ottico PixelPro 5.0 – completamente isolato – restituisce un’immagine chiara, realistica e luminosa mentre la parte audio è affidata a due speaker stereo da 8W. Per la connettività abbiamo il WiFi Dual Band e il Bluetooth 5.0 mentre i comandi vocali tramite Google Assistant rendono l’esperienza ancora più completa e smart.

Il proiettore Wanbo DaVinci 1 Pro debutta su Geekmall in doppio sconto: il prodotto è in flash sale ma è possibile ottenere uno sconto aggiuntivo grazie al coupon che trovi nel box qui sotto. In questo modo il prezzo finale sarà di soli 269€, con spedizione gratis dall’Europa. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

