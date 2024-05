Quanto costa comprare TikTok? Le cifre che permetterebbero di evitare il ban

Le ultime settimane sono state particolarmente ostiche per TikTok, con la nuova legge statunitense che impone il ban al social network e con l’Unione Europea che molto presto potrebbe seguire la stessa strada. Evitare la soluzione più spiacevole, però, è ancora possibile: ByteDance, infatti, vendendo la propria creatura, riuscirebbe a mantenere attivo TikTok in tutto il mondo, ma potrebbe non essere una trattativa semplice.

100 miliardi di dollari per TikTok, ma senza il fondamentale algoritmo

Crediti: Canva

Con la nuova legge voluta dal governo degli Stati Uniti, ByteDance è costretta a vendere TikTok ad una compagnia locale per mantenere il social network attivo anche nel paese a stelle e strisce, ma mentre si decide se questa decisione vada o meno contro la costituzione americana, la vendita del social dei video brevi potrebbe essere davvero una delle più difficili di sempre.

ByteDance, infatti, ha già annunciato che il governo cinese non permetterebbe mai la vendita dell’algoritmo che ha reso famoso questo particolare social network, quindi una eventuale cessione non includerebbe tutta la tecnologia utilizzata per TikTok. Nonostante questo macroscopico intoppo, il prezzo di vendita sarebbe comunque di proporzioni gigantesche: secondo i rumor, infatti, gli investitori dovrebbero arrivare ad offrire fino a 100 miliardi di dollari per ottenere la proprietà del social network.

Si tratterebbe, però, di un affare che non farebbe felice nessuno: ByteDance non potrebbe mantenere il controllo completo di TikTok e il nuovo proprietario non potrebbe usufruire della tecnologia e dell’algoritmo che ha reso famoso questo social network. La situazione, quindi, è davvero complicata e scopriremo come si evolverà soltanto nel corso dei prossimi mesi.

