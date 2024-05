Wanbo Mozart 1 Pro debutta in offerta lancio: goditi le tue serie TV Netflix in alta definizione!

Arriva una novità per gli amanti del cinema in salotto: Wanbo Mozart 1 Pro è il nuovo proiettore smart del brand cinese, un modello dotato di caratteristiche davvero niente male (tra cui la certificazione Widevine L1) ed un prezzo invitante (ora in offerta lancio). Un marchio che ha dimostrato in tante occasioni di sapere il fatto suo, in grado di stupire con un proiettore completo a tutto tondo, economico e con funzioni AI che non mancheranno di soddisfare veterani e utenti alle prime armi con un prodotti di questo tipo.

Wanbo Mozart 1 Pro: caratteristiche e prezzo del nuovo proiettore smart, subito in offerta lancio

Crediti: Wanbo

Dotato di uno stile minimale che si sposa alla perfezione con qualsiasi ambiente, il nuovo proiettore smart targato Wanbo è una delle soluzioni più invitanti del momento (visto il suo rapporto qualità/prezzo). Per prima cosa si tratta di una soluzione intelligente (con un occhio all’AI), particolarmente adatta anche a chi si approccia per la prima volta al mondo dei proiettori: la messa a fuoco e la correzione trapezoidale automatiche permettono un utilizzo facile e veloce mentre l’adattamento automatico dello schermo e il sistema di rilevamento degli ostacoli rendono l’esperienza ancora più completa. La prima consente di adattare automaticamente le dimensioni dello schermo (da 55″ fino a 120″) in base alla superficie su cui viene proiettata l’immagine mentre la seconda funzione rileva ed evita gli ostacoli adattando lo schermo in modo dinamico.

Crediti: Wanbo

Wanbo Mozart 1 Pro offre una luminosità di 900 ANSI Lumen, con risoluzione nativa in Full HD (1080p), decodifica in 4K, copertura del 90% della gamma DCI-P3, un rapporto di contrasto 3.000:1 e non solo. Grazie alla certificazione Netflix e Widevine DRM L1 è possibile guardare video in streaming in alta definizione; inoltre parliamo di un modello con Android TV 11, quindi con la possibilità di installare tantissime app (Amazon Prime Video, YouTube, Disney+ e tante altre ancora). Ovviamente non manca il supporto a Google Assistant, in modo da utilizzare i comandi vocali. Completano il quadro una coppia di speaker stereo da 8W (quindi 16W in totale), la connettività WiFi Dual Band e Bluetooth 5.0 ed un sistema di raffreddamento a 3 ventole (ma con un livello di rumore inferiore ai 35 dB).

Crediti: Wanbo

