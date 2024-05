La mini lavastoviglie BlitzHome è smart e salvaspazio, a meno di 190€

Il marchio BlitzWolf è diventato man mano più grande, fino ad includere anche i prodotti per la tua smart home (in questo caso con un brand differente, ossia BlitzHome). Un ventaglio di articoli che vanno dai piccoli elettrodomestici agli accessori, ovviamente con un rapporto qualità/prezzo sempre impareggiabile. La proposta di oggi arriva da Banggood: si tratta della mini lavastoviglie smart BlitzHome BH-CDW1, ora in offerta con codice sconto al miglior prezzo del momento!

Codice sconto BlitzHome BH-CDW1: la mini lavastoviglie smart per coppie, single, camper e case vacanza

Crediti: BlitzHome

Compatta, dotata di una capacità di carico di 20 piatti e con controlli touch (oppure tramite smartphone, dato che parliamo di un prodotto smart): BlitzHome BH-CDW1 è la mini lavastoviglie perfetta per single e coppie, ma particolarmente adatta anche ad altri contesti. Ad esempio se avete una casa vacanze, oppure se volete la massima comodità in campeggio: anche in queste occasioni la mini lavastoviglie è in grado di offrire grandi soddisfazioni. Il dispositivo è dotato di un sistema di lavaggio 3D delle stoviglie, con un getto dell’acqua a 360° ed una igiene profonda (grazie alla temperatura massima di 75°C). Presenti all’appello 5 modalità di lavaggio e perfino la funzione di asciugatura (per un servizio completo); inoltre può funzionare sia con collegamento diretto ad un rubinetto dell’acqua (tramite i tubi in confezione) oppure riempiendo il serbatoio interno.

Crediti: BlitzHome

La mini lavastoviglie BlitzHome BH-CDW1 scende di prezzo su Banggood: basta utilizzare il codice sconto dedicato per pagare solo 186€, con tanto di spedizione gratis direttamente dall’Europa. Una cifra niente male e il miglior prezzo del momento per un elettrodomestico pratico e facile da utilizzare, protagonista anche della nostra recensione. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

