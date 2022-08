OnePlus solleva dubbi sul futuro dell’Alert Slider

Quando si parla di OnePlus, sembra che non passi occasione per interrogarci sulla perdita d'identità della compagnia, simboleggiata da scelte come quella di abbandonare l'Alert Slider. Un cambiamento che ha avuto luogo con la recente presentazione di OnePlus 10T, il primo flagship a esserne privo, e che ha dato da pensare agli appassionati del brand. La compagnia non ha tardato nello spiegare il perché di una scelta così drastica come quella di eliminare un elemento molto distintivo dei suoi smartphone.

Dopo OnePlus 10T, la compagnia parla dell'utilizzo dell'Alert Slider in futuro

Se avete avuto uno smartphone OnePlus di fascia medio/alta, allora conoscerete sicuramente la comodità offerta dall'Alert Slider; specialmente se ci si trova in riunione o in situazioni in cui non si può agire sul display, avere uno switch fisico per mutare lo smartphone si rivela decisamente utile. Senza contare che è un elemento che contraddistingue(va) gli smartphone OnePlus dalla concorrenza, visto che nessun altro smartphone Android ne è provvisto (solo iPhone fa altrettanto).

Ma se finora dell'Alert Slider ne erano sprovvisti solo i modelli di fascia medio/bassa, con l'avvento di OnePlus 10T cosa dobbiamo aspettarci? A parlarne è proprio OnePlus, con la seguente dichiarazione:

“Il nostro team prevede di superare questa sfida tecnica e di design nei dispositivi futuri in modo da poter fornire tecnologie migliorate mantenendo il nostro caratteristico Alert Slider. Sebbene OnePlus 10T non lo abbia, ciò non significa che verrà rimosso da tutti i futuri dispositivi OnePlus.“

Provando a parafrasare quanto affermato da OnePlus, è probabile che l'intenzione sia quella di rendere l'Alert Slider una feature esclusiva dei modelli Pro. Per quanto la sua assenza su OnePlus 10T sia riconducibile a “limitazioni tecniche” menzionate dalla compagnia, è plausibile che la volontà sia quella di differenziare ulteriormente i top di gamma Pro da quelli base. Fra l'altro, si vocifera che l'Alert Slider potrebbe fare il suo debutto anche su smartphone OPPO e Realme.

