OnePlus: l’Alert Slider sarà una feature Pro e passerà anche a OPPO

In tutti questi anni, chi ha acquistato uno smartphone OnePlus, ricorderà con piacere una feature molto utile: l'Alert Slider. Il tasto fisico per la modalità Silenzioso è qualcosa che vorremmo in qualsiasi smartphone ma che in Android è sempre stata prerogativa del brand che però, dopo il ritorno in OPPO, potrebbe ritrovarselo solo sui flagship e addirittura cederlo alla casa madre.

L'Alert Slider solo sui modelli Pro di OnePlus, ma anche sui top di OPPO secondo un leak

Nord 2T was the last phone to carry an alert slider, now it will be mostly seen on Pro models and some Oppo flagships. — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) June 10, 2022

A parlare di questo particolare in merito all'Alert Slider di OnePlus è il leaker Yogesh Brar, che collegandosi alle indiscrezioni in merito al futuro 10T, spiega come si distribuirà la feature fisica per la suoneria degli smartphone del brand di Carl Pei, di cui si era già parlato in passato. Egli infatti ci parla di come questo sarà presente solo nei futuri modelli Pro dell'azienda, di conseguenza, ad esserne dotati saranno i prossimi smartphone come OnePlus 11 Pro e così via.

Ma non è tutto: come anticipato in apertura, l'Alert Slider subirà una traslazione tra i marchi del gruppo OPlus. Infatti, sempre lo stesso leaker spiega che a breve alcuni flagship di OPPO troveranno questa feature tra le loro specifiche, segnando definitivamente la fine di quella sorta di “esclusività” che contraddistingueva OnePlus. Dunque, è facile che la prossima serie Find X possa essere effettivamente dotata di questa componente.

Insomma, un altro dettaglio di OnePlus che va ad amalgamarsi nel marasma della fusione con OPPO e che gradualmente sta rendendo quello che una volta era l'hype brand per eccellenza un brand più allineato con il mercato.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il