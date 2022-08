Samsung Galaxy Z Fold 4 sarà il pieghevole con il vetro più resistente

Si sente sempre più spesso parlare di Samsung Galaxy Z Fold 4 e Flip 4. Del resto, non manca molto al giorno del debutto dei nuovi pieghevoli. Gli ultimi rumors hanno a che fare con alcune caratteristiche di Fold 4, più nello specifico con le sue capacità di ricarica e il vetro protettivo. Partiamo proprio da quest'ultimo!

Samsung Galaxy Z Fold 4 con vetro ancora più resistente e ricarica più veloce

Stando a quanto riferito dalla fonte, Samsung Galaxy Z Fold 4 sarà dotato del più recente vetro Gorilla Glass Victus+, una tecnologia che dovrebbe fornire una resistenza maggiore del 12.5% rispetto lo standard precedente. Non è la prima volta che vediamo questa tecnologia essere implementata sugli smartphone Samsung: l'intera serie Galaxy S22, infatti, ne è dotata sia sul fronte che sul retro.

Oltre ciò, si dice che nonostante il Samsung Galaxy Z Fold 4 si avvarrà di una ricarica di 25W, il produttore potrebbe applicare delle migliorie che accelereranno notevolmente i tempi di ricarica. Si parla di tempi ridotti del 50% su una stessa batteria da 4.270 mAh.

Infine, qualche ora fa è stata diffusa la notizia per la quale il produttore coreano potrebbe scegliere di rimuovere la lettera “Z” dal nome dei prossimi smartphone pieghevoli, a partire proprio dalla serie Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4. Ciò significa che questi dispositivi potrebbero debuttare in tutti i mercati con il nome di Samsung Galaxy Flip 4 e Fold 4. Sarà proprio così? Non manca molto per scoprirlo: l'evento di lancio è atteso per il prossimo 10 agosto!

