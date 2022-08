OnePlus 10T senza Alert Slider e Hasselblad: l’azienda spiega perché

Mancano pochissimi giorni al lancio di OnePlus 10T, uno smartphone che però sta già facendo discutere in maniera accesa la community. Sappiamo già molto sullo smartphone, fra cover “glaciali”, prestazioni, ricarica rapida, fotocamera e OxygenOS 13. Sappiamo anche come sarà fatto sotto il profilo estetico, riprendendo il design che abbiamo già visto con il precedente OnePlus 10 Pro. Tuttavia, i più attenti avranno notato una mancanza che potrebbe far storcere non poco il naso, ovvero l'assenza dell'Alert Slider.

Era il 2015 quando OnePlus 2 debuttava sugli scaffali digitali, portando con sé quell'Alert Slider che per anni ha contraddistinto OnePlus dalla concorrenza. Da allora, tutti gli smartphone OnePlus ne sono stati dotati, almeno fino all'arrivo della serie Nord, che ha simboleggiato il nuovo corso dell'azienda. La compagnia è stata criticata per aver rinnegato le sue origini, adeguandosi al mercato e perdendo quell'elemento di originalità che le ha permesso di diventare la compagnia che abbiamo apprezzato negli anni.

L'Alert Slider non ci sarà su OnePlus 10T: ecco le motivazioni della compagnia

Ma se finora la mancanza dell'Alert Slider aveva interessato solo dispositivi economici, scoprire che mancherà anche su un prodotto premium come OnePlus 10T ha dato da discutere. Ecco, quindi, che il capo designer Hope Liu ha spiegato ai colleghi di The Verge il motivo di questa scelta: la sua omissione è stata necessaria per ricavare spazio interno che permettesse di inserire i componenti per ricarica rapida, batteria e migliori antenne. Per esempio, la ricarica rapida a 150W richiede due pompe di ricarica rispetto a quella singola presente in OnePlus 10 Pro, che ricordiamo si carica a “soli” 80W. Inoltre, il comparto connettività includerà un sistema composto da 15 antenne, ideato per migliorare il segnale anche impugnando lo smartphone in orizzontale in fase di gaming.

Come afferma Liu, “sebbene l'Alert Slider sembri essere un componente molto piccolo, in realtà ha un impatto relativamente grande sull'area della scheda madre, occupando 30 mm²” e che “per mantenerlo, avremmo dovuto impilare la scheda madre, il che avrebbe reso il dispositivo più spesso“. Considerato che la batteria sarebbe da 4.800 mAh e che OnePlus 10 Pro e la sua 5.000 mAh è spesso 8,6 mm, ci auguriamo che OnePlus 10T sia effettivamente più compatto. Altrimenti quella di OnePlus si confermerebbe più una scelta di mercato che ingegneristica, dato che si vocifera che l'Alert Slider diventerà una feature solo per i modelli Pro.

L'altra mancanza di OnePlus 10T riguarda la fotocamera, che a questo giro non avrà la brandizzazione Hasselblad. Introdotta nel 2021, la collaborazione con la casa fotografica ha coinvolto la serie OnePlus 9 e OnePlus 10 Pro, ma “il matrimonio non s'ha da fare” per il prossimo 10T. Sempre secondo Hope Liu, questa scelta deriva dalla volontà di “offrire uno smartphone di punta con le massime prestazioni al miglior prezzo“. Un prezzo di cui circolano già i primi leak e che speriamo possa rivelarsi adeguato.

