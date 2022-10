OPPO Find X6 Pro: potrebbe esserci una novità nel comparto fotografico

Si torna a parlare di OPPO Find X6 Pro, e più nello specifico del suo comparto fotografico. A diffondere le indiscrezioni è, ancora una volta, il leaker Digital Chat Station, secondo il quale il prossimo smartphone del produttore cinese vedrà dalla sua parte un nuovo sensore Sony.

OPPO Find X6 Pro potrebbe avere un nuovo sensore Sony

Stando a quanto riferito da Digital Chat Station, noto e super apprezzato per la sua attendibilità, OPPO potrebbe implementare il nuovo sensore IMX890 di Sony sul suo prossimo Find X6 Pro. Il nuovo sensore, tuttavia, non costituirebbe quello principale, bensì la fotocamera ultra-grandangolare.

Il leaker ha inoltre rivelato che a supportare il sensore Sony IMX890 sarà dalla tecnologia ISP-NPU MariSilicon X sviluppata da OPPO. Per chi non lo sapesse, il chip è stato realizzato con un processo a 6 nm e può elaborare file RAW in tempo reale, oltre a poter acquisire “4K AI Night Video” con un'anteprima dal vivo.

Il rumor accompagna altre recenti indiscrezioni che hanno coinvolto il comparto fotografico di OPPO Find X6 Pro, secondo le quali lo smartphone presenterà una tripla fotocamera esterna con sensore principale Sony IMX989 da 1″, lo stesso che troviamo su Xiaomi 12S Ultra. Il tutto sarà supportato dalle tecnologie Hasselblad: se così fosse, OPPO Find X6 Pro sarà lo smartphone del brand con letecnologie di imaging più potenti di sempre.

