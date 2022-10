OnePlus 11 avrà una ricarica molto rapida, ma non da record

Si avvicina a grandi passi la presentazione ufficiale di OnePlus 11, il cui lancio avverrà nei prossimi mesi assieme a competitor come Xiaomi 13, OPPO Find X6, vivo X90 e Realme GT Neo 4. E quando si parla di brand di questo calibro, uno dei primi pensieri va alla ricarica rapida, che da anni è il fiore all'occhiello delle aziende cinesi. Anche di OnePlus, che sin dagli esordi ha puntato sulla ex Dash Charge, attualmente Warp Charge ma che a tutti gli effetti è un rebrand della famosa Super VOOC di mamma OPPO.

Trapela la potenza della ricarica rapida del prossimo OnePlus 11

Nonostante non sia una tecnologia proprietaria ed esclusiva di OnePlus, ci sono smartphone come OnePlus 10T e 10R che vantano una ricarica ultra-rapida a 150W; una potenza che ritroviamo anche a bordo di Realme GT Neo 3 ma che paradossalmente non c'è su OPPO Find X5 Pro, che si ferma a “soli” 80W, e nemmeno su OnePlus 10 Pro.

Ci si aspetterebbe, quindi, che OnePlus 11 adotti una tecnologia più avanzata di ricarica rapida. Sulla base degli ultimi leak, così sarà, anche se la potenza non dovrebbe bissare quella dei più avanzati smartphone OnePlus in fatto di ricarica. Sì, perché OnePlus 11 dovrebbe passare dagli 80W di 10 Pro a 100W, lasciando quindi spazio alla probabilità che i 150W tornino su un altro modello, forse OnePlus 11T, forse OnePlus 11R, ricordando che OnePlus 11 Pro non si dovrebbe fare.

Di OnePlus 11 sappiamo già tanto, a partire dalle prime immagini apparse in rete, ma anche le prime specifiche su prestazioni, display e fotocamera.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il