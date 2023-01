Motorola ThinkPhone confermato: sarà tra i protagonisti del CES 2023

Da settimane si parla di un possibile Motorola ThinkPhone, dispositivo che riprende il nome dalla celebre gamma di portatili targata Lenovo, ed ora arriva la conferma ufficiale. Lo smartphone sarà mostrato ufficialmente durante la fiera tecnologica di Las Vegas, il CES 2023.

Motorola ThinkPhone sta arrivando: ecco la prima immagine ufficiale

Manca pochissimo, al debutto di Motorola ThinkPhone: come anticipato anche in apertura, l'azienda ha confermato che il terminale sarà tra i protagonisti del CES 2023. L'evento si terrà dal 5 all'8 gennaio, quindi dal teaser all'uscita il passo è breve. Il poster ufficiale condiviso tramite i social mostra parte del design del dispositivo con il logo ThinkPhone in bella vista e una back cover con trama in fibra di carbonio.

Secondo quanto riportato dalla compagnia, si tratterà di uno smartphone pensato per l'utenza business. Lungo il bordo trova spazio un pulsante rosso, ben visibile rispetto al resto della scocca nera.

In realtà il design di Motorola ThinkPhone è stato già svelato dai leak, così come i dettagli sulle specifiche. Il device avrà dalla sua uno schermo P-OLED da 6.6″ Full HD+ a 144 Hz e sarà mosso dallo Snapdragon 8+ Gen 1; si parla poi di una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 68W ed un corpo con certificazione IP68. Grande attenzione anche al comparto fotografico, con un sensore principale da 50 MP con OIS (ed una selfie camera da 32 MP).

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il